Los amores de Claudia Cardinale: de Franco Cristaldi a la seducción de Marlon Brando

Claudia Cardinale falleció este 23 de septiembre a los 87 años, dejando atrás una filmografía estelar e innumerables interpretaciones icónicas que quedarán en la memoria de más de una. Sin embargo, además de su talento actoral, también tuvo una vida amorosa que en muchos momentos fue tan pública como discreta.

Desde romances que empezaron en su juventud hasta relaciones largas con importantes cineastas, teniendo así una historia sentimental digna de un guion de película. Estos fueron los grandes amores que la acompañaron a lo largo de su vida.

Franco Cristaldi: su primer y único matrimonio

El productor italiano formaría parte de la vida de Cadrinale primero como el impulsor de su carrera cinematográfica y posteriormente como su esposo. Su relación comenzó cuando Claudia era aún muy joven, tenía tan solo 28 años, de frente a una pareja catorce años mayor que ella y con una experiencia previa, y la desafortunada experiencia de ser víctima de una violación.

Cuando ambos se conocieron, él ya había hecho su vida con Carla Simonetti, con quien procreó un hijo, Massimo. Sin embargo, al conocer a Claudia, este anuló su primer matrimonio para poder casarse con la actriz en 1966, haciéndose cargo de Patrizio, el hijo mayor de Claudia, producto del asalto sexual del que fue víctima con tan solo 17 años.

Conforme fueron pasando los años, tensiones profesionales y personales comenzaron a permear en la relación, llevándolos a la separación definitiva en 1975. En algunas entrevistas, Claudia llegó a declarar que el productor usaba su influencia en el cine para condicionarla, siendo esta ruptura un factor que no solo la afectó emocionalmente, sino también a nivel profesional.

Pasquale Squitieri: compañerismo artístico y compañero de años

Después de Cristaldi, Claudia Cardinale tuvo una relación larga y profunda con Pasquale Squitieri, director italiano. Desde mediados de los años setenta hasta su muerte en 2017, fue su compañero sentimental, emocional y profesional.

Claudia Cardinale llegando a The Rome Opera con su esposo Franco Cristaldi cerca de 1970. Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

Con él, Claudia procreó una hija llamada Claudia, y trabajaron en varias películas juntos, lo que demostró que su vínculo no solo fue amoroso, sino también una colaboración creativa que influyó en ambas direcciones en la vida artística de cada uno.

Otros nombres y el coqueteo de Marlon Brando

A lo largo de su carrera, se le han adjudicado otros romances o insinuaciones amorosas con figuras del cine, pero Claudia siempre se mantuvo con un perfil reservado respecto a su vida privada y amorosa. De la única persona que alguna vez confesó que decidió seducirla fue del actor Marlon Brandon, anécdota que plasmó en sus memorias “Mes Étoiles”, libro donde se sincera sobre los vínculos personales y profesionales que mantuvo en sus más de 50 años de trayectoria con compañeros de reparto y directores. Según sus memorias, corría el año 1967 cuando el actor trató de seducirla en un hotel de Roma, aunque la actriz se negó entre risas a la propuesta; en su libro confiesa que después de un tiempo se arrepintió de su decisión.

Los amores de Claudia Cardinale no solo son anécdotas románticas, son capítulos que transformaron a la actriz como persona, madre y estrella. Claudia no solo conquistó al mundo del cine con su belleza, sino también con sus historias de vida y amores intensos. Con su partida, el cine pierde a una de sus musas eternas, y el público, a una mujer que nos enseñó que detrás de la fama siempre hay una figura humana llena de historia.