¿Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas? Esto es lo que se sabe de la supuesta boda

¿Ya dio el sí? Los rumores de boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas se han intensificado tras las declaraciones de Rafael Herrerías, empresario, cercano al cantante, que parecería que aseguró que la pareja ya habría unido sus vidas en matrimonio.

Entrevistado al llegar a un evento de empresarios, Herrerías explicó: “Sí recibí la invitación, pero estaba carísimo hasta allá, fue más allá de Marsella, no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”.

El amigo del cantante comentó que no pudo estar presente en el enlace porque en ese momento él estaba al cuidado de su mamá.

Rafael Herrerías, amigo cercano de el famoso cantante y un reconocido empresario taurino. Getty Images

No hubo boda: experta lo confirma

Sin embargo, nuestra experta en realeza y sociedad, Érika Roa, nos acaba de contar la verdad. Todo es una confusión. Rafael se refería a la boda de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel. No se refería a que el cantante se hubiera casado con Paloma Cuevas.

Además de una larga trayectoria profesional, Luis Miguel posee un largo historial amoroso, sin embargo, nunca ha contraído matrimonio. A pesar de ser padre de tres hijos fruto de relaciones con Stephanie Salas y Aracely Arámbula, el cantante nunca ha formalizado ninguna unión matrimonial.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ha sido objeto de gran interés mediático desde que comenzaron a salir. Paloma es la exesposa del torero Enrique Ponce. Hasta el momento, ni Luis Miguel ni Paloma se han pronunciado oficialmente sobre su supuesto matrimonio.