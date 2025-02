Mientras la salud del Papa Francisco continúa delicada, esta es la persona que está a cargo del Vaticano

Fue el pasado 14 de febrero cuando el Vaticano informó sobre la hospitalización del Papa Francisco, quien hasta el día de hoy, 24 de febrero, permanece internado en el hospital Gemelli de Roma. Según los reportes oficiales de la Santa Sede, el pontífice permanece en estado crítico, aunque se encuentra estable, por lo tanto, él sigue completamente al mando de la Iglesia Católica.

De acuerdo con los registros del Vaticano, no existe un protocolo especial para determinar quién es la persona que permanecería a cargo en caso de que el Papa quedara inconsciente o completamente incapacitado. Sin embargo, es de pleno conocimiento que la siguiente persona en el organigrama de la Iglesia es el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado.

¿Quién es el Cardenal Pietro Parolin?

Pietro Parolin, de 70 años de edad, es un prelado italiano de la Iglesia católica. Siendo arzobispo titular de Aquipendium, fue designado secretario de Estado de la Santa Sede por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2013, en reemplazo de Tarcisio Bertone. El propio Francisco lo creó cardenal presbítero el 22 de febrero de 2014 y cardenal obispo el 28 de junio de 2018. En general, se dice que Pietro es la “mano derecha” del papa.

El Cardenal Pietro Parolin se encuentra gestionando los asuntos del Vaticano mientras el Papa Francisco permanece hospitalizado Ron Przysucha/Vaticano

Recientemente en una entrevista con “Corriere della Sera”, Pietro Parolin aseguró que por el momento lo único que importa es la salud del Papa, su recuperación y su regreso al Vaticano.

“Es bastante normal que en estas situaciones puedan difundirse rumores incontrolados o se haga algún comentario inapropiado: ciertamente no es la primera vez que ocurre. Sin embargo, no creo que haya ningún movimiento en particular, y hasta ahora no he oído nada parecido”, opinó el cardenal respecto a la coyuntura actual.

¿Qué otras entidades se encargan del Vaticano?

De acuerdo con el sitio oficial del Vaticano, además del Papa Francisco, soberano y sumo pontífice del Estado, otras entidades se encuentran a cargo de la Santa Sede. Entre ellas, la Comisión Pontificia y los Consejeros de Estado.

También influyen en la administración, el presidente de gobernación, el Cardenal Fernando Vérgez Alzaga y otros directores.

El Vaticano es un Estado conformado por varias entidades, además del Papa Vaticano

¿Cuál es el estado de salud del Papa Francisco?

La última actualización oficial sobre la salud del Santo pontífice fue dada este lunes 24 de febrero. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, aunque el Papa no ha tenido nuevas crisis respiratorias, algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, situación que actualmente se mentiene bajo control, según el parte médico difundido por el Vaticano.

El pasado viernes 21 de febrero, el doctor Sergio Alfieri,médico que actualmente da seguimiento a la salud del Papa Francisco, reveló que el pontífice aún no está “fuera de peligro” y deberá permanecer ingresado “al menos toda la próxima semana”.

Anteriormente, el pasado 20 de febrero, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la salud del Papa está “ligeramente mejor”. Asimismo aseguró que el pontífice “se encuentra afebril y los parámetros hemodinámicos continúan estables”.

El Papa Francisco se encuentra en un estado de salud “complicado” @Pontifex_es

“Las condiciones clínicas del Santo Padre presentan una leve mejoría. Se encuentra afebril y sus parámetros hemodinámicos continúan estables. Esta mañana ha recibido la Eucaristía y, posteriormente, se ha dedicado a sus actividades laborales”, informó el Vaticano en un comunicado.

Recordemos que el Papa se encuentra internado en el hospital Gemelli de Roma, desde el 14 de febrero, donde fue diagnosticado con un brote de neumonía bilateral. Se informa que el máximo representante de la Iglesia sigue respirando de forma independiente y su corazón “se mantiene bien”.

Tomando en cuenta las actualizaciones dadas por la Santa Sede, también es preciso recalcar que la situación clínica del Papa Francisco sigue siendo “compleja”.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el miércoles 19 de febrero por la tarde que “los análisis de sangre, evaluados por el personal médico, muestran una ligera mejoría, en particular de los índices inflamatorios”.

La misma fuente señaló que después del desayuno, el Papa leyó algunos periódicos y luego realizó su trabajo con sus colaboradores más cercanos y que antes del almuerzo recibió la Eucaristía.

Por la tarde del miércoles pasado, el Papa Francisco recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien pasó 20 minutos en privado, asegura Vaticano News.