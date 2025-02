El Papa Francisco difundió un cálido mensaje para sus fieles y les hizo una especial petición

El Papa Francisco continúa internado en el hospital Gemelli de Roma, donde, según los reportes oficiales del Vaticano, permanece en estado crítico, aunque permanece estable. Sin embargo, todo parece indicar que nada ha logrado mermar el ánimo del pontífice, quien el pasado domingo difundió un cálido mensaje para sus fieles, haciéndoles una especial petición.

Por medio de la red social X, el Santo Padre continuó con su labor evangelizadora, invitando a los católicos a amar. “Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el #Evangeliodehoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de “arriesgar el amor”!”, escribió el Papa en su perfil personal.

Más tarde, el Papa Francisco publicó otro mensaje por el mismo medio, agradeciendo por las muestras de apoyo que le han hecho llegar sus seguidores. “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, escribió la autoridad eclesiástica.

El Papa Francisco continúa con ánimo a pesar de la merma en su salud X: @Pontifex_es

También, a través del Vaticano, Jorge Bergoglio aseguró que “continúa con confianza”. Asimismo, dejó en claro que está “siguiendo con los tratamientos necesarios” y añadió que “el descanso también forma parte de la terapia”.

Por medio de un comunicado, el Papa Francisco agregó: “Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”.

El Vaticano convocó a una oración masiva por la salud del Papa Francisco

La Santa Sede informó que los cardenales residentes en Roma, junto con colaboradores de la Curia Romana y de la diócesis capitalina, se reunirán esta noche en la Plaza de San Pedro para rezar por la salud del Papa Francisco.

La Iglesia llamó a los fieles a sumarse a la oración a las 21:00 horas, tiempo del Vaticano. El rezo será coordinado por el cardenal Pietro Parolin. Matteo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano, subrayó que esta iniciativa busca “manifestar la cercanía de la Iglesia al Papa y a los enfermos”, aunque no tiene que ver con un empeoramiento en el estado del pontífice.

El Vaticano se mantiene dando actualizaciones sobre la salud del Papa Francisco Unsplash

¿Cuál es el estado de salud del Papa Francisco?

La última actualización oficial sobre la salud del Santo pontífice fue dada este lunes 24 de febrero. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, aunque el Papa no ha tenido nuevas crisis respiratorias, algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, situación que actualmente se mentiene bajo control, según el parte médico difundido por el Vaticano.

El pasado viernes 21 de febrero, el doctor Sergio Alfieri,médico que actualmente da seguimiento a la salud del Papa Francisco, reveló que el pontífice aún no está “fuera de peligro” y deberá permanecer ingresado “al menos toda la próxima semana”.

Anteriormente, el pasado 20 de febrero, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la salud del Papa está “ligeramente mejor”. Asimismo aseguró que el pontífice “se encuentra afebril y los parámetros hemodinámicos continúan estables”.

El Papa Francisco continuará hospitalizado esta semana Getty

“Las condiciones clínicas del Santo Padre presentan una leve mejoría. Se encuentra afebril y sus parámetros hemodinámicos continúan estables. Esta mañana ha recibido la Eucaristía y, posteriormente, se ha dedicado a sus actividades laborales”, informó el Vaticano en un comunicado.

Recordemos que el Papa se encuentra internado en el hospital Gemelli de Roma, desde el 14 de febrero, donde fue diagnosticado con un brote de neumonía bilateral. Se informa que el máximo representante de la Iglesia sigue respirando de forma independiente y su corazón “se mantiene bien”.

Tomando en cuenta las actualizaciones dadas por la Santa Sede, también es preciso recalcar que la situación clínica del Papa Francisco sigue siendo “compleja”.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el miércoles 19 de febrero por la tarde que “los análisis de sangre, evaluados por el personal médico, muestran una ligera mejoría, en particular de los índices inflamatorios”.

La misma fuente señaló que después del desayuno, el Papa leyó algunos periódicos y luego realizó su trabajo con sus colaboradores más cercanos y que antes del almuerzo recibió la Eucaristía.

Por la tarde del miércoles pasado, el Papa Francisco recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien pasó 20 minutos en privado, asegura Vaticano News.