Miss Universo 2024: Victoria Kjar Theilvig envuelta en polémica por comentario racista

La coronación de Victoria Kjaer Theilvig como Miss Universo 2024 se ha visto opacada por una grave acusación de racismo. Un video recientemente viralizado ha puesto en el ojo del huracán a la representante danesa, generando un intenso debate en las redes sociales y los medios de comunicación.

Todo ocurrió cuando la recientemente coronada visitó la famosa ciudad estadounidense y subió a la cima de su edificio más emblemático, cuando decidió hacer un lip sync de la canción Empire State Of Mind, del rapero Jay Z (esposo de Beyoncé).

“In New York, concrete jungle where dreams are made of, there’s nothin’ you can’t do...

Now you’re in New York, these streets will make you feel brand new, big lights will inspire you...

Let’s hear it for New York, New York, New York”, dice la famosa canción.

New Miss Universe Caught in Racial Slur Lip-Sync Scandal



Just when you thought beauty pageants were about peace, love, and understanding, a **huge** controversy erupts! 🚨🚨



Victoria Kjaer Theilvig, the newly crowned Miss Universe from Denmark, has stirred the pot with a… pic.twitter.com/6rzqT3gp7i — know the Unknown (@imurpartha) November 26, 2024

El error de Victoria Kjar Theilvig

Pese a lo que dice la letra, sí hay cosas que no se pueden hacer en Nueva York, en las redes sociales y en el mundo actual. Ahora, la nueva Miss Universo tendrá que asumir la lección. Pues durante su interpretación pronunció la palabra Ni***, que tiene una connotación racista. Así, lo que pretendía ser un homenaje a la ciudad que nunca duerme terminó siendo una ofensa.

La recién coronada Miss Universo enfrenta críticas tras hacer playback de un insulto racial en una canción de Jay-Z victoriaakjaer

De acuerdo a un portavoz de la Organización Miss Universo, a través de un comunicado, Theilvig no tenía claro el contexto de la canción y no sabía que su letra podía resultar ofensiva, por lo que eliminó el vídeo después de enterarse del problema.

Aunque el video original ya fue borrado, ha sido reproducido y las reacciones no han cesado. Incluso, algunas personas solicitan que se le retire la recién obtenida corona.