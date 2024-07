Modelo y activista por los derechos de las mujeres: la mexicana de 40 años que quiere ser Miss Universo

En un giro moderno y empoderador para el certamen de belleza más prestigioso del mundo, Zya Barceló, una destacada modelo y activista mexicana, se postula para Miss Universo México 2024. Con 40 años, madre soltera y una trayectoria impresionante, Barceló representa no solo la belleza y gracia de Hidalgo sino también la fortaleza y el coraje de muchas mujeres.

Zya Barceló es conocida por su larga carrera en el modelaje y su licenciatura en nutrición, pero su impacto va más allá de las pasarela.

Como mental health coach y ferviente defensora de los derechos de las mujeres, ha utilizado su voz para combatir la violencia de género, una lucha personal que la ha llevado a ser una figura inspiradora en México y más allá.

Redefiniendo la Belleza Barceló entra al concurso con la convicción de que la belleza no tiene edad. Su participación en Miss Universo México 2024 es vista como un logro que redefine el rumbo del certamen, demostrando que la belleza es un espectro amplio y diverso.

A lo largo de los años, ha utilizado su plataforma para abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su trabajo como activista la ha llevado a colaborar con diversas organizaciones y campañas que luchan contra la violencia de género y promueven la educación de las niñas.

En sus propias palabras, Zya refleja una filosofía de vida positiva y resiliente. “Mis 40 años han sido mi mejor edad. Estoy haciendo cosas que nunca pensé que haría. Mis cicatrices son hermosas ya que me hacen sonreír al recordar la maravillosa vida que he tenido. Esta es mi vida perfecta, la que vivo hoy, y no la cambiaría por nada”, comparte en su cuenta de Instagram.

Con 40 años, su participación en Miss Universo no solo es un desafío personal, sino también un poderoso mensaje para las mujeres de todas las edades. Demuestra que la belleza y la capacidad de influir no tienen fecha de caducidad. Su presencia en el concurso es un paso adelante en la lucha contra los prejuicios relacionados con la edad y la apariencia en la industria de la moda y la belleza.

Además de su carrera en el modelaje, esta inspiradora mujer ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las mujeres. Ha sido voz activa en conferencias internacionales.

El evento de Miss Universo México se llevará a cabo en Cancún, del 26 de agosto al 7 de septiembre, donde Zya Barceló y otras valientes mujeres competirán por la oportunidad de representar a México en la edición número 73 de Miss Universo.