Murió el Papa Francisco: así será su funeral, según el protocolo del Vaticano

Durante las primeras horas de este lunes 21 de abril se dio a conocer la noticia de la muerte del papa Francisco, quien trascendió a los 88 años de edad. La Santa Sede informó que su intención es trasladar el cuerpo del Pontífice el miércoles a la Plaza de San Pedro para el último saludo de los fieles.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el funeral del Papa Francisco seguirá una tradición centenaria, con rituales que “durarán varios días y un velatorio que permitirá a los dolientes de todo el mundo honrarlo en persona antes de su entierro”.

La misma fuente precisa que, en el Vaticano, el ritual funerario comienza cuando se cita al director del departamento de salud del Vaticano para certificar la muerte del pontífice. El camarlengo, quien dirige el Vaticano desde el fallecimiento del papa hasta la elección de su sucesor, le quita el anillo papal, conocido como el anillo del pescador por representar a San Pedro pescando desde un bote.

Tras la muerte del Papa Francisco se han puesto en marcha varios protocolos dentro del Vaticano (Instagram @vaticannews.es)

¿Cuándo será el funeral del Papa Francisco?

La Santa Sede aún no ha anunciado la fecha del funeral del Papa Francisco. Sin embargo, tal y como lo especifica The New York Times, la ceremonia fúnebre de los máximos representantes de la Iglesia suele celebrarse entre el cuarto y el sexto día después de la muerte del Papa.

El medio citado asegura que el funeral estará marcado por una misa pública celebrada frente a la Basílica de San Pedro y presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re.

El Papa Francisco duró 12 años en el papado. (Getty Images)

¿Cómo será vestido el Papa Francisco en su funeral?

The New York Times acota que se espera que para su funeral el cuerpo del Papa Francisco sea vestido con las vestiduras papales y con la cabeza cubierta con una mitra blanca de obispo.

Los restos del Pontífice yacerán en su ataúd en la Basílica de San Pedro unos días después de su muerte para que los fieles puedan despedirse. Se espera la asistencia de líderes internacionales al funeral, según la fuente citada.

De acuerdo con el protocolo del Vaticano, el Papa Francisco debería ser velado en tres ataúdes diferentes, tal y como sucedió con sus precedentes. Sin embargo, en 2024, el pontífice solicitó simplificar las normas para su funeral papal, por lo que es posible que se utilice únicamente un ataúd de madera revestido de zinc, según el Times.