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Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan el secreto: esperan una niña y así lo anunciaron

¡El gran secreto salió a la luz y no podría ser más bonito! Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que esperan una niña, marcando el inicio de una nueva etapa llena de ilusión.

Marzo 27, 2026 • 
Karen Luna
Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan el secreto: esperan una niña y así lo anunciaron

Getty Images

La emoción se sentía desde hace días… pero ahora ya es oficial. Nadia Ferreira y Marc Anthony compartieron con sus seguidores una de las noticias más especiales de su vida, pues están esperando una niña y sí, el momento fue tan íntimo como adorable.

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El anuncio que derritió las redes

A través de redes sociales, la pareja decidió revelar el sexo de su bebé de una forma sencilla, pero muy significativa. Sin grandes producciones ni excesos, optaron por un anuncio cercano, en el que dejaron ver su emoción por esta nueva etapa.

Una baby girl que llega en un momento especial

La noticia no solo confirma el sexo del bebé, también marca el inicio de una nueva etapa para la familia. Para Nadia Ferreira, será una experiencia completamente nueva, mientras que para Marc Anthony significa seguir ampliando su familia.

Ambos han mantenido un perfil bastante equilibrado durante el embarazo, compartiendo algunos momentos, pero sin perder su privacidad y eso es justo lo que ha conectado tanto con sus seguidores.

El estilo de Nadia Ferreira durante el embarazo

Otro punto que no ha pasado desapercibido es cómo Nadia ha llevado esta etapa; con elegancia, frescura y looks que combinan comodidad con estilo. Desde outfits relajados hasta apariciones más arregladas, ha demostrado que el embarazo también puede ser sinónimo de estilo effortless, algo que muchas ya están tomando como inspiración.

Desde su boda, la relación entre Nadia Ferreira y Marc Anthony ha estado en el ojo público, pero siempre con un equilibrio muy claro entre lo personal y lo mediático. Ahora, con la llegada de una niña, todo apunta a que su historia entra en una etapa aún más especial.

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La llegada de una baby girl no solo emociona a la pareja, también a todos los que han seguido su historia. Aunque aún quedan meses por delante, es seguro que esta nueva etapa ya se siente llena de amor, emoción y mucha expectativa.

Nadia Ferreira Marc Anthony Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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