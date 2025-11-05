Nawat Itsaragrisil rompe en llanto en plena conferencia de prensa donde pide perdón a la mexicana Fátima Bosch

En el marco del certamen Miss Universo 2025, el organizador de Tailandia, Nawat Itsaragrisil, se ha colocado en el centro de atención tras protagonizar polémica con la mexicana Fátima Bosch.

Aunque ya ha pedido una disculpa pública a la participante mexicana y a cada una de las participantes del certamen que presenciaron el incómodo momento, el tailandes decidió ofrecer una disculpa a través de una conferencia de prensa que se transmitió en YouTube.

Te podría interesar: Fátima Bosch acusa al director de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, por llamarla “estúpida”

Nawat Itsaragrisil rompe en llanto en plena conferencia de prensa del Miss Universo 2025

Sin embargo, la sorpresa fue que Nawat no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al hablar sobre los recientes hechos.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, expresó en su discurso.

El tailandés se dirigió directamente a las concursantes del certamen que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre.

“Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”.

Su discurso continuó con una disculpa a todos los seguidores del famoso certamen, pero también pidió objetividad, pues aseguró que se estaban divulgando declaraciones falsas, que él nunca realizó.

“También quiero disculparme con los fans de Miss Universe en todo el mundo. Pero me gustaría pedir que todos los mensajes sean precisos. Vi muchos mensajes que yo nunca dije. Por favor, revisen todo el contenido publicado en nuestra página web. Alguien puso palabras ofensivas en esa publicación”.

Al terminar su disculpa, Nawat Itsaragrisil no pudo resistir más la presión y soltó en llanto frente a las cámaras, un hecho que ha llamado la atención de los internautas que no creen que sus palabras.

Nawat Itsaragrisil es expulsado del Miss Universo 2025

Sin embargo, y a pesar de sus disculpas, Nawat Itsaragrisil ha sido destituido de sus funciones en el certamen de este año, Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano que asumió como copropietario y presidente de Miss Universe Organization (MUO) en enero de 2024, ha tomado cartas en el asunto.

Desde las oficinas en Nueva York, Rocha informó que el equipo tailandpes liderado por Nawat, será desplazado y reemplazado por equipo de Legacy Holding.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universo y que ésta sea muy limitada o nula (…) No permitiremos que ni una sola persona haga daño ni que trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron de todo el mundo para estar ahí”, aseguró Rocha Cantú.

