Nikki Reed, la mujer que le robó el corazón a Ian Somerhalder: así fue su historia de amor

Fue hace más de 8 años, cuando Nikki Reed e Ian Somerhalder sorprendieron a todos al casarse, ya que ambos venían de relaciones fallidas, además de que pasó poco tiempo entre que comenzaron los rumores de su relación y la boda. ¿Pero cómo surgió su historia de amor que sigue viento en popa? Te contamos los detalles.

La historia de amor de Ian Somerhalder y Nikki Reed

Aunque se especuló que los actores comenzaron a salir casi inmediatamente después de conocerse, la verdad es que ya eran amigos desde antes y tenían a conocidos en común, pero hasta tiempo después surgió el amor.

En ese entonces, ambos habían terminado con sus respectivas parejas. De hecho, en marzo de 2014 Nikki y Paul McDonald se habían separado. Asimismo, Ian y su pareja Nina Dobrev, con quien trabajaba en la serie The Vampire Diaries, también terminaron.

Nikki Reed e Ian Somerhalder eran amigos desde mucho antes de comenzar su relación Andrew Toth/Getty Images

Así pues, comenzarían, ya estando solteros, una relación que al día de hoy sigue como una de las más sólidas. Incluso, Hollywood Life informó que Ian estaba muy al pendiente de ella y ayudándola a recuperarse de su divorcio.

En julio de 2014, los rumores que apuntaban a que los actores sostenían una relación se confirmaron y para enero 2015 se habían casado en Malibú. Actualmente, tienen dos hijos y, al parecer, su historia juntos seguirá por más tiempo.

Así ayudó Nikki Reed a Ian Somerhader a salir de una millonaria deuda

Cuando Ian grabó la serie The Vampire Diaries, creó una empresa que se fue a bancarrota, dejando al actor con una gran deuda Especial

Aunque no lo creas, no todo fue dulzura entre la pareja. Ian Somerhalder reveló en una ocasión que se vió envuelto en una difícil situación económica, y de no ser por su esposa Nikki, no habría logrado salir adelante.

Cuando el actor de Damon Salvatore estaba rodando la serie The Vampire Diaries, a la par, incursionó como emprendedor y creó una empresa, la cual entró en bancarrota.

Su emprendimiento no resultó como esperaba y a raíz de ello, trabajó años sin descansar, para pagar la deuda de 8 cifras que había adquirido su empresa. Afortunadamente, fue su mujer quien le ayudó a encontrar una solución para sus problemas financieros.