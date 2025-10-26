¿No fue en una cita romántica? Callum Turner revela cómo conquistó el corazón de Dua Lipa

Aunque Dua Lipa y Callum Turner mantienen su relación con discreción, una reciente revelación por parte del actor sobre su relación con la cantante le robó el corazón a más de una persona. En una reciente entrevista para “The Sunday Times”, Turner compartió información y detalles sobre su relación, que hasta ahora se mantenía de forma privada.

Para nuestra sorpresa, su historia de amor no comenzó en una alfombra roja o un rodaje, sino a través de un libro. Esta coincidencia fue el punto de partida de una relación que va más allá de un noviazgo, pues, luego de rumores, en junio pasado la pareja confirmó que están comprometidos.

¿Cómo se conocieron Callum Turner y Dua Lipa?

Durante una entrevista reciente, Callum Turner contó que ambos se conocieron mientras leían el mismo capítulo ¡del mismo libro! Aunque aseguró que el destino ya tenía planeado juntar sus caminos, eligió la forma más romántica posible. Y es que el actor aseguró que, antes de conocerse, amigos y lugares en común, pudieron haberlos presentado mucho antes, pues “tuvimos quizá dos, tres, cuatro, cinco ocasiones en las que estuvimos a punto de encontrarnos, pero no lo hicimos”, confesó Callum, dejando clara la idea de que el destino sabe cuándo es el momento correcto para obrar su magia.

¿Qué libro enamoró a Dua Lipa y Callum Turner?

De acuerdo con lo narrado por él mismo, su encuentro se dio en Los Ángeles antes del cumpleaños de un amigo que tienen en común. “Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo que es de locos”, recordó Callum, quien además detalló que no solo compartían la lectura del escritor argentino Hernán Díaz, “Fortuna”, ¡también estaban en el mismo capítulo! “Yo acababa de terminar el primer capítulo y se lo dije, y ella me miró y me dijo: ‘Yo también acabo de terminar el primer capítulo’”. Le dije: ‘Entonces estamos en la misma página’”, mencionó el actor. Así fue como nació su historia de amor, la cual comenzó en enero de 2024.

Dua Lipa and Callum Turner en Glastonbury Festival 2024. Samir Hussein/WireImage

Una pareja que comparte más que talento

Dua Lipa es una estrella del pop reconocida internacionalmente, mientras que Callum es un actor brillante que con cada papel reafirma y forja su trayectoria. Ambos encontraron en el otro no solo un compañero sentimental, sino también un aliado creativo. De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, aunque ambos cuentan con agendas muy apretadas, establecieron un acuerdo donde alimentarían el vínculo desde el apoyo mutuo y la amistad. En una reciente entrevista, la cantante se mostró ampliamente entusiasmada por saber que compartirá el resto de su vida con su mejor amigo: “Es muy emocionante… esta sensación de envejecer juntos, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, dijo para “Vogue”.

Si bien aún no hay una fecha establecida para su boda, pues recordemos que el pasado junio el actor hizo la pregunta con un anillo diseñado a la medida por Callum y para el cual consultó a sus amigas más cercanas y su hermana de Dua, estamos seguras de que serán una de las parejas más estables y admiradas del mundo de las celebridades.

El romance entre Dua Lipa y Callum Turner combina arte, cultura y complicidad. En una era en la que las relaciones suelen ser cortas o ya no contar con historias románticas, la pareja llega para demostrar y recordarnos que el amor aparece en el momento que menos lo esperamos.