Suscríbete
Entretenimiento

¿No hubo boda? Alexandra Grant rompe el silencio sobre su “reciente matrimonio” con Keanu Reeves

Luego de que circularan por la red rumores de que la pareja se había casado en secreto, Grant pone fin a las especulaciones.

September 25, 2025 • 
Lily Carmona
¿No hubo boda Alexandra Grant rompe el silencio sobre su “reciente matrimonio” con Keanu Reeves.png

Alexandra Grant aprovechó su cuenta oficial de Instagram para aclarar el rumor de su boda con Keanu Reeves.

Getty Images

Durante los últimos días, las redes sociales y los fanáticos de Keanu Reeves las incendiaron con mensajes de felicitaciones, fotos y especulaciones de boda. Todo parecía indicar que el actor y su pareja, la artista Alexandra Grant, se habían casado en secreto. Sin embargo, hace tan solo unas horas, Grant salió a hacer frente a la situación para aclarar lo ocurrido: ni boda, ni compromiso, ni nada, los rumores sobre su enlace nupcial habían sido eso mismo, solamente rumores que la artista decidió frenar de esta manera a través de su cuenta de Instagram.

Cómo nació el rumor de la boda

Los rumores comenzaron a circular después de que medios internacionales comenzaran a compartir notas y publicaciones en los que compartían que la pareja habría celebrado una ceremonia privada en Europa durante el verano.

Por supuesto que esta información pronto le dio la vuelta al mundo, comenzando el rumor, el cual llegó hasta redes sociales. “En menos de lo que canta un gallo”, los fanáticos de la pareja sacaron sus habilidades de detectives, sumando pistas y percatándose de que, durante sus últimas apariciones públicas, Alexandra habría estado portando un anillo.

Todo esto, sumado a que algunas personas se tomaron el tiempo de crear imágenes con inteligencia artificial donde se veía a la pareja en un contexto matrimonial, lograron que más de uno cayera en la creencia de que Keanu y Alexandra ya eran marido y mujer.

Alexandra pone fin a los rumores

Al percatarse de todo lo que el rumor y las imágenes con IA estaban destando, Alexandra tuvo que recurrir a sus redes sociales para aclarar lo que estaba pasando.

En un post de Instagram, con una imagen real de la pareja, capturada en Roden Crater, Arizona, por Brian Skope, Alexandra expresó lo siguiente:

“Esta es una foto real. No una foto de compromiso o un anuncio de boda de IA…” comenzó su post, “¡Simplemente un beso! (Aunque tal vez el momento justo antes o después… ¡Dadas las expresiones ligeramente bobas en nuestras caras!) Estamos en Roden Crater, y Keanu y Gard acababan de terminar de entrevistar a James Turell para ‘Visionaries’”, continuó explicando. “Lo comparto aquí para dar las gracias a todos por las felicitaciones en nuestra boda. Excepto que no nos casamos”.

¿Por qué tantos creyeron que sí había sido cierto?

La pareja lleva conociéndose ya varios años; sin embargo, su relación se hizo pública en 2019. Probablemente, el que tengan tanto tiempo juntos fue el primer factor para creer que el rumor era verdad. Son una pareja que demuestra afecto y cariño en público, por lo que es de esperarse que, ante una pareja tan enamorada, una boda sea el siguiente paso en una relación. El anillo de Grant también jugó un papel importante, así como las imágenes creadas con inteligencia artificial, y si somos honestas, incluso la temporada pudo haber influido. Estos últimos meses, muchas han sido las celebridades que han comenzado relaciones, que están por casarse o están comprometiéndose; el ejemplo más viral, Taylor Swift y Travis Kelce.
Sin embargo, para desilusión de los seguidores de esta pareja, nunca hubo una boda.

“Las buenas noticias son muy necesarias en estos días, pero siguen siendo noticias falsas, ¡así que tengan cuidado ahí afuera! ¡Así que aquí hay un poco de verdadera felicidad!”, concluyó Alexandra Grant en su post.

Alexandra Grant y Keanu Reeves han dejado claro que, aunque su boda fue producto de una noticia falsa, ellos siguen compartiendo una relación estable, romántica, creativa y humana (nada de IA), confirmando lo que muchas tememos y sabemos: que la inteligencia artificial sí puede ser capaz de nublar nuestro juicio haciéndonos dudar de la realidad y que las fake news siempre están a la orden del día.

También puedes leer:
Keanu Reeves. sandra bullock.jpg
Entretenimiento
Por qué Sandra Bullock perdió la oportunidad de ser la novia de Keanu Reeves en los 90´s
August 07, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Las películas de antaño de Keanu Reeves.
Celebs
Las películas de antaño de Keanu Reeves.
June 12, 2018
 · 
Vanidades

Keanu Reeves Alexandra Grant
Lily Carmona
Relacionado
Rutina de ejercicio de Dakota Johnson
Belleza
Dakota Johnson lleva las uñas nude que suman elegancia a cualquier look otoñal
September 25, 2025
 · 
Karen Luna
la princesa Amalia de Holanda.jpg
Realeza
Amalia de Holanda domina el otoño con las botas largas café que van con cualquier look elegante y formal
September 25, 2025
 · 
Lily Carmona
detalles-de-texturas-de-plantas-de-interior.jpg
Estilo de vida
5 suculentas negras que son perfectas para decorar tu casa en Halloween
September 25, 2025
 · 
Karen Luna
Belinda apuesta por las mechas espresso martini, la tendencia rejuvenecedora del otoño.png
Belleza
Belinda apuesta por las mechas espresso martini, la tendencia rejuvenecedora del otoño
September 25, 2025
 · 
Lily Carmona