¿No hubo boda? Alexandra Grant rompe el silencio sobre su “reciente matrimonio” con Keanu Reeves

Durante los últimos días, las redes sociales y los fanáticos de Keanu Reeves las incendiaron con mensajes de felicitaciones, fotos y especulaciones de boda. Todo parecía indicar que el actor y su pareja, la artista Alexandra Grant, se habían casado en secreto. Sin embargo, hace tan solo unas horas, Grant salió a hacer frente a la situación para aclarar lo ocurrido: ni boda, ni compromiso, ni nada, los rumores sobre su enlace nupcial habían sido eso mismo, solamente rumores que la artista decidió frenar de esta manera a través de su cuenta de Instagram.

Cómo nació el rumor de la boda

Los rumores comenzaron a circular después de que medios internacionales comenzaran a compartir notas y publicaciones en los que compartían que la pareja habría celebrado una ceremonia privada en Europa durante el verano.

Por supuesto que esta información pronto le dio la vuelta al mundo, comenzando el rumor, el cual llegó hasta redes sociales. “En menos de lo que canta un gallo”, los fanáticos de la pareja sacaron sus habilidades de detectives, sumando pistas y percatándose de que, durante sus últimas apariciones públicas, Alexandra habría estado portando un anillo.

Todo esto, sumado a que algunas personas se tomaron el tiempo de crear imágenes con inteligencia artificial donde se veía a la pareja en un contexto matrimonial, lograron que más de uno cayera en la creencia de que Keanu y Alexandra ya eran marido y mujer.

Alexandra pone fin a los rumores

Al percatarse de todo lo que el rumor y las imágenes con IA estaban destando, Alexandra tuvo que recurrir a sus redes sociales para aclarar lo que estaba pasando.

En un post de Instagram, con una imagen real de la pareja, capturada en Roden Crater, Arizona, por Brian Skope, Alexandra expresó lo siguiente:

“Esta es una foto real. No una foto de compromiso o un anuncio de boda de IA…” comenzó su post, “¡Simplemente un beso! (Aunque tal vez el momento justo antes o después… ¡Dadas las expresiones ligeramente bobas en nuestras caras!) Estamos en Roden Crater, y Keanu y Gard acababan de terminar de entrevistar a James Turell para ‘Visionaries’”, continuó explicando. “Lo comparto aquí para dar las gracias a todos por las felicitaciones en nuestra boda. Excepto que no nos casamos”.

¿Por qué tantos creyeron que sí había sido cierto?

La pareja lleva conociéndose ya varios años; sin embargo, su relación se hizo pública en 2019. Probablemente, el que tengan tanto tiempo juntos fue el primer factor para creer que el rumor era verdad. Son una pareja que demuestra afecto y cariño en público, por lo que es de esperarse que, ante una pareja tan enamorada, una boda sea el siguiente paso en una relación. El anillo de Grant también jugó un papel importante, así como las imágenes creadas con inteligencia artificial, y si somos honestas, incluso la temporada pudo haber influido. Estos últimos meses, muchas han sido las celebridades que han comenzado relaciones, que están por casarse o están comprometiéndose; el ejemplo más viral, Taylor Swift y Travis Kelce.

Sin embargo, para desilusión de los seguidores de esta pareja, nunca hubo una boda.

“Las buenas noticias son muy necesarias en estos días, pero siguen siendo noticias falsas, ¡así que tengan cuidado ahí afuera! ¡Así que aquí hay un poco de verdadera felicidad!”, concluyó Alexandra Grant en su post.

Alexandra Grant y Keanu Reeves han dejado claro que, aunque su boda fue producto de una noticia falsa, ellos siguen compartiendo una relación estable, romántica, creativa y humana (nada de IA), confirmando lo que muchas tememos y sabemos: que la inteligencia artificial sí puede ser capaz de nublar nuestro juicio haciéndonos dudar de la realidad y que las fake news siempre están a la orden del día.