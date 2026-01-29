¿No hubo tensión? Organizador de la boda de Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre controversia con Nicola Peltz

El drama entre Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y la familia Beckham sigue dando de qué hablar. Y es que no solamente las polémicas declaraciones de Brooklyn lanzadas a través de su cuenta de Instagram el lunes pasado siguen generando debate, sino que también varios testigos que formaron parte de la celebración de la unión entre Nicolás y el hijo mayor de David y Victoria Beckham han salido a dar sus respectivas versiones sobre lo que realmente sucedió el día de la boda.

Ya tuvimos las declaraciones del DJ, de estilistas, familiares y celebridades; sin embargo, dentro de la información más reciente que pudimos recibir se encuentra el testimonio de Preston Bailey, el primer organizador de la boda, quien confesó estar sorprendido por todo el debate mediático que ha surgido en este caso y revelando detalles que con anterioridad otras fuentes habían afirmado.

¿Por qué Preston dejó de ser parte de la organización de la boda?

Bailey es un reconocido organizador de bodas de celebridades; de acuerdo con lo reportado por diversos medios internacionales, él fue contratado inicialmente para planear el enlace entre Brooklyn y Nicola en 2022.

Sin embargo, abandonaría el proyecto luego de argumentar que este representaba una sobrecarga de trabajo que impedía que entregara el 100% de su capacidad debido a otros compromisos y eventos que ya tenía en la agenda.

Su testimonio se suma a las recientes declaraciones de diversas fuentes sobre el enlace matrimonial. Luego de su experiencia, confesó estar sorprendido por la postura que Brooklyn ha adquirido de forma pública en contra de su familia.

Preston Bailey habla sobre Brooklyn y Nicola

De acuerdo con lo descrito por el propio Bailey, Brooklyn se había demostrado sumamente entusiasta en la organización de su boda, prestando atención a detalles minuciosos sobre el diseño de esta. El wedding planner recuerda al joven chef como una persona agradable, que saludaba y conversaba con todos en una posición amable y cercana. Por supuesto que esta descripción no coincide del todo con la narrativa de los hechos, lo que ha generado más dudas y rumores sobre la realidad detrás del conflicto familiar.

¿Cómo fue la dinámica entre Nicola y Brooklyn?

A pesar de que muchos han catalogado a Nicola como una “novia difícil”, llegando a afirmar que incluso despidió a otros organizadores, Bailey menciona que Nicola no era alguien autoritaria o “mandona”, sino todo lo contrario, pues ante cada propuesta o cambio, ella consultaba a Brooklyn para tomar una decisión final en conjunto, dejando claro que la relación de ambos es un vínculo en el que hay cariño, acuerdos y una dinámica de pareja sana, o al menos esto es lo que él recuerda durante el tiempo que fue parte del proyecto.

Recordemos que, luego de su salida, otros wedding planners tomaron el control de la boda, y muchos de ellos terminaron en una disputa legal con la familia Peltz.

Las declaraciones emitidas por el organizador de bodas Preston Bailey añaden una nueva versión a la complicada historia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Aunque el wedding planner ofreció una versión muy diferente a lo que otros testigos ya habían compartido, las piezas del rompecabezas en el drama de los Beckham aún tienen muchas piezas que sumar. Por el momento, nadie de los implicados ha emitido una declaración formal, y lo único que hemos obtenido de ellos son fotos y videos donde todo parece estar en calma.