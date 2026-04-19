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“Nunca he estado más orgulloso”: Ryan Reynolds defiende a Blake Lively en la batalla legal con Justin Baldoni

Ryan Reynolds rompió el silencio sobre la situación legal de Blake Lively con un mensaje breve, pero cargado de significado.

Abril 19, 2026 • 
Karen Luna
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“Nunca he estado más orgulloso”: Ryan Reynolds defiende a Blake Lively en la batalla legal con Justin Baldoni

Getty Images

En medio de una de las polémicas más comentadas del momento, Ryan Reynolds decidió hablar y lo hizo con una frase que ya está dando la vuelta al mundo: “Nunca he estado más orgulloso de mi esposa”. El actor se refirió así a Blake Lively, quien enfrenta una compleja batalla legal contra Justin Baldoni.

La declaración ocurrió durante una entrevista reciente, donde Reynolds dejó claro que, aunque no puede dar detalles, su apoyo hacia Lively es absoluto.

Una declaración breve, pero contundente

Durante su aparición en el programa televisivo, Reynolds evitó profundizar en el caso, pero sí compartió una reflexión que conecta con el momento que vive su familia. Además de expresar su orgullo, habló sobre la diferencia entre lo que se ve públicamente y lo que realmente ocurre.

“Hay una ilusión entre la vida digital y la vida real”, comentó, dejando entrever que la narrativa mediática no siempre refleja la complejidad de la situación. Sus palabras no solo fueron interpretadas como una defensa hacia Blake Lively, sino también como una crítica indirecta a cómo se construyen las historias en el entorno digital.

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Ryan Reynolds rompió el silencio sobre la situación legal de Blake Lively con un mensaje breve, pero cargado de significado.

Getty Images

El contexto legal que lo cambia todo

El conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda en la que lo acusaba de acoso y represalias durante la producción de la película It Ends With Us. Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda millonaria, que posteriormente fue desestimada.

Sin embargo, el caso sigue activo. Aunque un juez desestimó varias de las reclamaciones iniciales, otras (relacionadas con represalias y contrato) continúan en proceso y se espera que lleguen a juicio en mayo de 2026.

Apoyo total en medio de la tormenta

Más allá de los detalles legales, lo que realmente destacó fue la postura de Reynolds: firme, emocional y sin intención de alimentar el escándalo. Fuentes cercanas y reportes recientes coinciden en que el actor ha estado acompañando a Lively durante todo el proceso, priorizando la estabilidad familiar en medio de la presión pública.

La pareja, que lleva más de una década junta y tiene cuatro hijos, ha optado por mostrarse unida, incluso cuando el foco mediático está más intenso que nunca.

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La frase de Ryan Reynolds no solo resume su postura, también deja una idea clara: hay mucho más detrás de lo que vemos en redes y titulares y en medio de una historia llena de versiones, demandas o especulación, su mensaje apunta a su respaldo total, sin condiciones.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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