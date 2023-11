¿Por qué Lupita Jones deja Miss Universo México y quién será la nueva directora del certamen?

Luego de meses de rumores, esta semana se ha anunciado de manera oficial la salida de Lupita Jones de Miss Universo México o Mexicana Universal, como se le venía conociendo a este proyecto en los últimos años, para dar paso a una nueva gestión dentro de la organización.

Durante el fin de semana, la misma ex reina de belleza emitió un mensaje a través de redes sociales en donde informaba que muy probablemente ya no formaría parte de la dirección del certamen, aunque aclaró que en ese momento todavía no le habían notificado su salida de manera formal.

“Les quiero decir que si no hablé antes era porque en primer lugar Miss Universo no me había confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace. Las cosas como se han estado presentando y han estado pasando apuntan a que sí, que hay otro director en Miss Universo en México”, relató la también escritora en un live de Instagram.

También, en el mismo video aclaró por qué no había hablado de su situación pese a que desde hace varios meses ya se estaba manejando el rumor de su salida del certamen. “No quería yo hacer o decir algo que afectara la presencia de Melissa aquí en Miss Universo. Lo que menos quería era afectar el desempeño de Melissa, por eso me callé", explicó.

Lupita Jones deja la dirección de Miss Universo en México luego de más de 30 años en el cargo Instagram

No obstante, este movimiento surge a raíz de los cambios al interior de Miss Universo a nivel internacional, con el fin de renovar el certamen de belleza y su plantillas de directores en el mundo, para volverlo más incluyente y equitativo y que todas las mujeres puedan participar.

¿Quién será la nueva directora de Miss Universo en México?

El propietario de la franquicia en nuestro país, Raúl Rocha Cantú, dio a conocer que Cynthia de la Vega Oates será la nueva directora del certamen de belleza en México, por lo que ahora ella será la encargada de mandar a la representante mexicana a la competición internacional, así como de gestionar el concurso a nivel nacional en los próximos años.

Asimismo, el anuncio se hizo en una conferencia de prensa el pasado lunes 20 de noviembre, en la cual se agradeció todo el trabajo de Lupita Jones realizado durante su gestión. Sin embargo, cabe mencionar que ella no estuvo presente en el evento.

Cynthia de la Vega es la nueva directora de Miss Universo en México Instagram

Cynthia, de 32 años de edad, es originaria de San Pedro, Nvo. León, y ganó Nuestra Belleza Nuevo León, además de quedar finalista en Nuestra Belleza México, ambos en 2010.

Por su parte, de la Vega se mostró muy contenta por el nuevo nombramiento y destacó el esfuerzo que ha realizado para llegar a este momento. “Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí... Vamos a regresar a nuestras raíces como Miss Universo México, impulsando a las chicas hacia la grandeza”, puntualizó.