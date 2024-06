¿Qué fue de la vida de las famosas gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen y a qué se dedican hoy?

Durante la década de los años 90 y principios de los 2000, las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen fueron las hermanas más famosas de la televisión y el cine en Estados Unidos. Su paricipación en series y películas las llevó a obtener fama y reconocimiento a nivel mundial.

Nacieron el 13 de junio de 1986 en Sherman Oaks, California, y comenzaron su carrera en la pantalla chica cuando tenían solo nueve meses de edad, alternando el papel de la niña Michelle Tanner en la serie “Full House” (Tres por tres en Hispanoamérica) que se emitió desde 1987 hasta 1995.

Luego le siguieron otras series y películas que las Olsen protagonizaron como It Takes Two, “Billboard Dad”, “Holiday in the Sun” y “So Little Time”, entre otras producciones que las llevaron a ser las más aclamadas de la televisión y cine.

Mary-Kate y Ashley Olsen dejaron la actuación para convertirse en diseñadoras de moda Archivo

Aunque, al crecer, ambas se alejaron del mundo de la actuación pese al éxito que consiguieron en la pantalla. Por ello hoy te contamos qué fue de ellas ahora que están de manteles largos por su cumpleaños número 38.

¿A qué se dedican las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen?

Con una gran presion mediática encima, las gemelas Olsen decidieron dejar su carrera actoral e incursionar como diseñadoras de moda con su propia marca de ropa de lujo, The Row, que lanzaron en 2006, y la cual ha ganado una reputación por su estilo elegante y minimalista.

Gracias a esta firma de ropa ambas han logrado construir un imperio, mientras que los críticos de moda y celebridades, por igual, han elogiado sus diseños. Aunque The Row no es la única línea que tienen ya que han creado también otras marcas como Elizabeth and James, Olsenboye y StyleMint.

Las gemelas Olsen cuentan con su propia marca de ropa Archivo

También han incursionado como empresarias con otros negocios y proyectos relacionados con la industria del entretenimiento y la producción. Mientras que gracias a su gran esfuerzo y visión han logrado dejar de lado su fama como actrices infantiles para convertirse en reconocidas diseñadoras.

En cuanto a su vida personal es muy poco lo que se sabe de ellas ya que han procurado mantener esta faceta en la mayor intimidad posible. De hecho, la prensa se entero del nacimiento del primer hijo de Ashley Olsen hasta unos meses después de ello. Mientras que su marido es el artista Louis Eisner, de 34 años, con quien tuvo a su hijo Otto.

Por otro lado, Mary-Kate se casó en 2015 con Olivier Sarkozy, el hermano del expresidente de Francia Nicolás Sarkozy. Aunque, unos años después, en 2020, la pareja se separó.

De ahí en más, prácticamente las Olsen han logrado mantener un bajo perfil. Algo que es sumamente comprensible si nos remitimos a unas declaraciones de las gemelas, de años atrás, en donde expresaron que se sentían como “monos de feria” durante su etapa como actrices.