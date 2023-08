Quién es la madre de Meghan Markle y por qué se reunió con Kim Kardashian

Doria Ragland, la madre de Megan Markle, estuvo presente junto a otras celebridades como Kim Kardashian, en un evento público realizado el pasado 26 de agosto en Los Angeles, California.

La velada tuvo lugar en una residencia privada y fue organizada para celebrar el quinto aniversario de la fundación This Is About, que busca crear conciencia sobre las familias separadas y reunificadas, y las comunidades vulnerables en ambos lados de la frontera en Estados Unidos. También, ayuda a los migrantes brindándoles recursos como servicios legales y chequeos de salud mental.

Durante el evento, la abuela del príncipe Archie posó sonrientemente para la foto con la modelo y socialité Kim Kardashian, así como con su madre Kris Jenner, quienes también se veían bastante contentas.

Doria Ragland junto a Kim Kardashian y Kris Jenner en un evento de la fundación This Is About Especial

Asimismo, el look que usó Doria para la velada se conformó por un vestido de cachemira en tonos rosas y naranjas, que combinó con unos zapatos de tacón bajo de Chloé. Mientras que Kris usó un conjunto blanco emplumado y Kim, por su parte, lució un body con corset totalmente negro.

Sin embargo, no se confirmó la presencia de los Duques de Sussex en el evento, aunque en otra ocasión si participaron con dicha fundación para dar regalos navideños a más de 30 familias.

¿Quién es la mamá de Meghan Markle?

Doria Ragland, Meghan Markle y el príncipe Harry Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images

Doria Ragland, de ascendencia afroamericana, se casó con el director de fotografía y de iluminación estadounidense Thomas Markle, en diciembre de 1979.

Casi dos años más tarde, en agosto de 1981, nació su hija Megan Markle. Aunque 6 años después se divorciaron.

Además, la madre de la ex actriz de Suits también fue profesora de yoga y trabajadora social. Por lo que su vocación de ayudar a los demás e intentar salvar la vida de muchos niños, fue un gran ejemplo para que la Duquesa de Sussex también se involucre bastante con asociaciones y fundaciones que apoyan a los más necesitados.