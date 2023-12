Quién es Samantha Siqueiros y por qué tienes que verla en Berlín

En la precuela de “La casa de papel”, el corazón de Berlín, nuestro ladrón preferido, será robado por Camille, papel es interpretado por Samantha Siqueiros. Vanidades tuvo la oportunidad de ver los primeros capítulos y de conversar en exclusiva con la actriz mexicana, aquí todo lo que nos contó.

Pero, primero, ¿de qué se trata la precuela de “La casa de papel”? En “La casa de papel” nos robó la atención un codicioso ladrón. En “Berlín” conoceremos el lado más romántico del personaje, magistralmente interpretado por Pedro Alonso.

La historia se sitúa en Francia, donde un grupo de expertos ladrones están organizando un golpe maestro: robar 44 millones de euros en joyas de una Casa de Subastas en París, en una noche. Sin embargo, además de las complicaciones de un atraco de ese calibre, el amor puede ser otro inconveniente.

A lo largo de los capítulos de la serie Berlín, se presenta la disyuntiva de que sólo hay dos cosas que mueven al mundo: el dinero y el amor. Por lo que le preguntamos a Samantha Siqueiros, ¿qué elegiría?

“Yo creo que el amor, porque el dinero se hace, ¿no? Pero, ¿y el amor?”, contesta con una sonrisa la actriz”.

En Berlín, Samantha Siquieros comparte escena con Pedro Alonso. Netflix

Camille y Samantha Siqueiros

Samantha Siqueiros ha logrado posicionarse como una de las estrellas mexicanas más prometedoras. Nacida en La Paz, Baja California Sur, en 1993, Siqueiros comenzó su carrera participando en la película mexicana “Baila”, de 2016. El año siguiente, protagonizó la serie televisiva de Nickelodeon “Vikki RPM”, en el papel de Victoria Franco. Después actuó en la telenovela “Sin tu mirada” y ahora la veremos en “Berlín”.

En la nueva serie de Netflix, Samantha da vida al interés amoroso del protagonista de la serie: Camille. Por eso le preguntamos a la actriz, ¿cómo se identifica con el personaje?

“Camille tiene cosas muy parecidas a mí. Sí, es verdad que esta montaña rusa de emociones que tiene, la tengo yo. Se muestra mucho a flor de piel. Creo que todos tenemos estas emociones que suben y bajan, pero que no se ven a simple vista. Camille es un personaje muy sensible, llena de colores, que de repente es elegante, bohemia, sensible y entusiasta”, comenta la actriz.

Y continúa: “Ella tiene una parte femenina muy marcada, que es una cosa con la que yo no me identificaba mucho. Aunque ahora me ves maquillada y muy femenina, pues, yo crecí con hermanos, puros hombres… Apenas estoy conociendo esa parte femenina de mí, que no sabía, todo gracias a Camille. Ahora, llevo un labial que usa ella”.

Samantha Siqueiros nos cuenta los retos de interpretar a Camille y el aprendizaje de participar en “Berlín” Netflix

Samantha y el dilema del amor

Con su talento y su carisma, Samantha Siqueiros se ha convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de la industria del entretenimiento. Su éxito es una muestra de que el talento mexicano tiene un lugar privilegiado en el mundo. Ahora, Samantha interpreta un personaje que está en el dilema de la vida: ¿dejaría todo por amor? La actriz nos contesta:

“Te voy a confesar que lo hice: dejé todo por amor para venirme a España a probar por suerte como actriz. Te cuento, me enamoré de una persona aquí y dejé mi carrera en México, así que intenté probar suerte y, en el momento en el que creí que España no era para mí y que no me iba a dar ninguna oportunidad, llegó Berlín”.

Sin duda, el amor y las oportunidades llegan cuando menos lo esperas. Pero, volviendo a la serie, nos interesaba saber cómo fue convivir con un proyecto tan esperado, y compartir escenas con un actor del nivel de Pedro Alonso.

“Al principio, no te voy a mentir, me sentí muy asustada, porque… pues… trabajar en una producción tan grande como la que hizo “La casa de papel”, significaba mucho para mí. Sabía que tenía que trabajar duro, sabía que era un reto y que tenía que alcanzar el nivel actoral del reparto”, explica.

Samantha nos cuenta qué tal fue colaborar con el protagonista de la serie: “Para mí, Pedro Alonso fue un maestro. Desde el principio tuvimos mucha empatía, conectamos como compañeros. Yo lo admiro mucho y todo lo que él hacía en set me servía. Él tiene mucha experiencia en esta carrera y a mí me servía”.

Razones para ver Berlín

Si esperas ver un spin-off con el mismo tono y dinámica de “La casa de papel”, te vas a llevar una sorpresa, pero de las buenas. “Los creadores han apostado por una historia más ligera, por así decirlo. Esta es una historia con humor que, aparte de tener esta tensión que tiene ‘La casa de papel’, tiene el humor”, explica Samantha, sin dar ningún spoiler.

Y aunque en la redacción ya vimos todos los capítulos, tampoco te revelaremos nada más. Sólo diremos que te prepares para ver “Berlín” a partir del 29 de diciembre. Si aún no has visto “La casa de papel”, no te preocupes, puedes perfectamente disfrutar la precuela.