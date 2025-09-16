Robert Redford: ¿Qué pasará con su fortuna tras su muerte?

El mundo del cine está de luto tras la partida de Robert Redford, quien falleció el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años. Mientras admiramos su legado artístico, muchos se preguntan: ¿qué sucederá con su fortuna y quiénes estarán detrás de heredar ese patrimonio.

También lee: ¿De qué murió Robert Redford? Revelan la causa de su deceso a los 89 años

¿Cuánto valía la fortuna de Robert Redford al momento de su muerte?

Según diferentes reportes confiables, al morir, Redford tenía un patrimonio estimado de USD 200 millones. Esta cifra proviene no sólo de sus ingresos como actor, director y productor, sino también de sus inversiones en bienes raíces, propiedades que compró, vendió, y de su marca personal ligada al Sundance Institute.

¿Quiénes podrían heredar la herencia de Robert Redford?

Redford dejó behind una familia directa que figura como lo más probable para recibir su legado económico. Tenía cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen: Scott, Shauna, James y Amy. Dos de ellos —Scott (cuando bebé) y James (fallecido en 2020)— ya no están vivos. Shauna y Amy seguirían siendo herederas principales. Además, Redford estaba casado con Sibylle Szaggars desde 2009.

Aunque hasta ahora no se ha divulgado públicamente ningún testamento con detalles específicos de cómo Redford dispuso su herencia, algunos elementos legales típicos aplican:

Distribución entre sus hijos vivos , posiblemente en partes iguales o ajustadas por su voluntad personal.

, posiblemente en partes iguales o ajustadas por su voluntad personal. Existencia de trusts o fideicomisos , como suele hacerse en el caso de celebridades con patrimonios elevados, para proteger bienes y minimizar impuestos.

, como suele hacerse en el caso de celebridades con patrimonios elevados, para proteger bienes y minimizar impuestos. Donaciones o legado de parte del patrimonio al Sundance Institute , dado que esa institución fue uno de sus grandes proyectos e identidad pública.

, dado que esa institución fue uno de sus grandes proyectos e identidad pública. Bienes inmuebles que podrían ser vendidos o mantenidos como propiedades familiares. Redford poseía múltiples inmuebles interesantes: propiedades en Malibu, un penthouse en Manhattan, propiedades en Utah, entre otras.

Legado que trasciende lo material

Más allá del patrimonio económico, lo que realmente queda es el legado cultural, con su obra cinematográfica, su influencia en el cine independiente, el Sundance Film Festival y su activismo ambiental.

