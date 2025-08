Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr., este ha sido su secreto para tener un largo matrimonio

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. conforman una de las pocas parejas en Hollywood que han sabido cómo mantener una relación duradera. Desde la década de los 90, gracias a sus participaciones en películas y thrillers juveniles, ambos fueron un referente de los romances juveniles, sin embargo, a pesar de que hoy son una de nuestras celebrity couples favoritas, el inicio de su historia de amor no fue love at first sight. A pesar de esto y que su relación comenzó hasta el año 2000, mucho tiempo después de que se conocieran, su amor sigue intacto y esto es la clave que nos comparten para que siga así luego de 25 años.

El secreto para una relación duradera

En abril de 2001 la pareja se comprometió oficialmente y fue anunciado durante el cumpleaños número 24 de Gellar. De acuerdo con declaraciones que Freddie compartió con People Now, ninguno de los dos estaba interesado en el matrimonio antes de conocerse, ni tampoco era un pensamiento que rondara su menta una vez que ya habían iniciado su noviazgo. Sin embargo, después convivir a diario, entenderse el uno al otro, un día pasó. “Sabía que le iba a proponer matrimonio. No sabía cuándo ni dónde. Y así lo hice y por suerte, ella estaba de acuerdo conmigo”, mencionó el actor.

Y así fue como ambos dieron ese gran paso, sabiendo que era el momento porque sabían que estaban con la persona indicada.

Sarah, conocida por darle vida a Buffy en la exitosa serie “Buffy, la caza vampiros”, reveló en alguna entrevista que la clave para una relación tan estable y duradera radicaba en saber darse tiempo como pareja. “Tómate 10 minutos, deja el teléfono, tómense un café juntos… lean un cuento con sus hijos. Aprovechen al máximo el tiempo que tienen. Todos nos sentimos atraídos por muchas direcciones, así que asegúrense de estar presentes, independientemente de en qué se centre su atención”.

Cómo fue que Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. se conocieron

Los actores se conocieron durante el rodaje de “Sé lo que hicieron el verano pasado”, y corría el año de 1997 y en ese entonces, según relata Prinze, la relación que teníamos como compañeros de reparto no era tan buena, la química no se desarrollaba y eso hacía que ambos no se llevaran bien. Sin embargo, esto cambió gracias a un factor que los orilló a tener que convivir diario: Sarah no sabía manejar. “Ella no tenía licencia de conducir, así que yo era su chofer y la llevaba al gimnasio todos los días. Hacíamos un viaje de una hora”, recuerda Freddie durante una entrevista.

Fue así como durante estos 60 minutos diarios, Freddie comenzó a conocer a quien sería el amor de su vida, sin embargo, el actor reconoce que en ese momento no se imaginaba, el amor, tocaría a su puerta. “Ella era de Nueva York y yo soy de California del Sur, así que éramos como la noche y el día, simplemente nuestras filosofías de vida nunca encajaron”.

Pero un día todo hizo click y luego de tres años comenzaron a salir “y ella ha sido mi novia desde entonces”, dijo el actor.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. forman una de las celebrity couples que nos hacen creer en el amor verdadero. Monica Schipper/Getty Images

Para el año 2000 la pareja ya tenía una relación estable, la cual tenía una base de amistad de años, durante una entrevista con la revista People, Sarah recuerda que la forma en que comenzó todo fue gracias a que un amigo en común con quien saldrían a cenar, cancelara el plan de último minuto: “Fuimos amigos por mucho tiempo. Habíamos senado muchas veces con anterioridad. Se suponía que [esa noche] íbamos a ir con otra persona, pero no vino y decidimos ir de todos modos…[Después de todo], éramos solo dos personas cenando y poniéndose al día… Hicimos un largo viaje en coche y simplemente sucedieron cosas”.

Fue así como en 2001 se comprometieron y para septiembre de 2002 ambos habían sellado su enlace en una celebración que tuvo lugar en México, ella vistiendo un Vera Wang (muestra de que los vestidos de esta casa no tienen ninguna maldición, o eso queremos creer).

En 2009 la pareja esperaba su primer bebé, a quien decidieron traer al mundo luego de disfrutarse como pareja durante siete años pues, de acuerdo con lo que declararon para People, “ser padre es el acto más altruista, y necesitas llegar a un punto en tu vida en el que puedas renunciar a todo por un hijo”, declaró en aquel entonces Sarah.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. nos recuerdan que el verdadero amor tiene un proceso el cual incluye paciencia, respeto, comunicación y compromiso. En un mundo, y una industria en los que las relaciones tienden a ser efímeras, ellos son el estándar y ejemplo de que el “felices para siempre” es posible.