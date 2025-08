Jenna Ortega reinventar el look masculino con blazer, el favorito para lucir elegante a los 20

La nueva temporada de “Wednesday” llega a Netflix este miércoles 6 de agosto, sin embargo, la gira de promoción arrancó la semana pasada en Londres, donde pudimos ver un desfile de atuendos icónicos por parte de las actrices y actores de la serie, especialmente el de su protagonista: Jenna Ortega.

Y es que el trabajo de styling que está detrás de los looks de la actriz es impecable, manteniendo el toque gótico que la caracteriza, pero elevándolo a un nivel muy top que nos hace querer imitar sus looks o inspirarnos para elegir piezas similares pues, no solamente se ven únicos y diferentes, también aportan elegancia y sofisticación a tu apariencia.

El poder de un blazer en tu outfit

El blazer es una prenda atemporal que ha sido clave en el look de muchas celebridades para aportar un toque de elegancia a sus atuendos. Lo hemos visto como parte del estilo de Zendaya, Hailey Bieber, e incluso en figuras reales como la reina Letizia de España, sin embargo, Jenna Ortega ha sabido cómo elevarlo durante su última aparición pública, pues no solamente llevó un atuendo protagonizado por una pieza masculina, sino que nos dio cátedra de cómo es que las prendas no tienen género y que bien estilizadas nos pueden regalar atuendos increíbles.

El blazer de Jenna no solo se robó las miradas por se una pieza única, también lo hizo por las prendas con las que lo complementó: su traje sastre de doble solapa en color gris con detalles negros, falda lápiz en color negro y a la altura de las pantorrillas; ballerinas de plataforma en color negro; gafas oscuras, anillos en color plata con diseño goth; y el toque que le dio a su look la categoría de dark: un sombrero de ala ancha.

Jenna Ortega en Nueva York luciendo su icónico look de blazer con falda lápiz. XNY/Star Max/GC Images

Cómo combinar tu blazer para un look elegante y actual

En esta ocasión Jenna optó por lucir su blazer directamente sobre su piel, es decir, sin incluir ninguna prenda debajo de este, dejando a la vista un poco de su torso, regalándonos uno de los atuendos más audaces, sensuales y elegantes que hemos visto.

Si en tu caso no te sientes cómoda al no lucir nada debajo, no te preocupes, pues una increíble alternativa que da el mismo resultado es apostar por el uso de tops de encaje o camisetas básicas con algún detalle en transparencia para cubrir lo necesario y seguir apostando por un atuendo juvenil.

También puedes optar por lucir tu blazer a juego con unos pantalones de vestir de corte recto o imitar el estilo de Jenna y optar por faldas lápiz.

A sus 22 años, Jenna Ortega, no solo está apostando por romper moldes con su estilo, también nos demuestra que la ropa son solo prendas que, sin importar si tienen un diseño femenino o masculino, pueden regalarnos outfits llenos de elegancia y sofisticación.