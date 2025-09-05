Se revelan secretos de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Desde el momento en que Selena Gómez y Benny Blanco confirmaron su relación, no solo sus fans, sino todo el mundo, hemos estado atentos a cada movimiento de la pareja. En diciembre del año pasado, ambos dieron a conocer que estaban comprometidos y, conforme el tiempo avanza, nuevas revelaciones sobre lo que será uno de los eventos del año, su boda, comienzan a salir a la luz. Aunque ambos han mantenido hermetismo ante el evento, fuentes cercanas y medios internacionales nos han permitido tener un atisbo de lo que se espera será una de las mejores bodas del año.

El comienzo de la propuesta de matrimonio

En diciembre de 2023, Selena Gómez compartía con sus seguidores la noticia de que ella y el productor Benny Blanco estaban en una relación que llevaba 6 meses de duración.

En diciembre de 2024, un año después de confirmar su noviazgo, Selena Gómez hacía de forma oficial el anuncio de su compromiso con Benny, con quien además llevaba ya varios años de amistad y dos colaboraciones en conjunto. A pesar de que ninguno de los dos salió a dar detalles sobre el íntimo momento, en las fotos compartidas por la cantante en su cuenta de Instagram se puede apreciar que la dulce propuesta fue en una noche romántica de picnic, haciendo alusión a su primera cita, en la cual Benny le entregó un anillo de diamante en forma de rombo rodeado por pequeños diamantes.

Los planes de boda avanzan

En alguna ocasión se les preguntaría a ambos sobre los preparativos de boda que aseguraron “se tomarían con calma”, promesa que han cumplido hasta el momento, pues hace tan solo unos días, para ser específicos el penúltimo fin de semana de agosto, ambos se dedicarían a disfrutar de sus respectivas despedidas de soltero.

El escenario para el festejo de ella fue Cabo San Lucas, celebración de la que tuvimos algunas pistas luego de que algunos paparazzi se percataran de la escapada y porque la cantante después compartiría las fotos del momento. Mientras ella, entre la playa, el sol y sus amigas cercanas, decía adiós a su etapa de soltera, Blanco disfrutaba de una noche relajada con amigos DJ en Las Vegas.

¿Qué es lo que se sabe del evento hasta el momento?

De acuerdo con lo reportado por Vogue, la boda podría estar en vísperas de ocurrir durante este mes de septiembre, siendo Montecito, California, el probable punto de reunión para el enlace. Y aunque aún no hay una lista oficial de invitados, es de esperarse que a la celebración acudan algunas celebridades importantes como Taylor Swift, quien también se ha comprometido recientemente con Travis Kelce, y por supuesto, los amigos cercanos y colegas de Sel y Benny.

Hay quienes apuestan a que el vestido de novia de Selena correrá a cargo de firmas como Celine, Schiaparelli, Ralph Lauren e incluso Oscar de la Renta, pues han sido vestidos de estas las que la cantante ha elegido en su paso por eventos y alfombras recientes.

Aunque aún no hay nada confirmado y hasta el momento todo son especulaciones y teorías, la realidad es que el mundo está esperando con ansias a que la boda de Selena Gómez y Benny Blanco suceda, pues sin duda alguna será uno de los eventos del año, no por su ostentosidad, sino por la historia de amor entre ambos y el bonito vínculo que han formado.