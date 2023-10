Cómo maximizar una casa pequeña: 3 ideas fáciles

Hacer de nuestra casa un hogar, es todo un arte. No importa sus dimensiones, siempre hay soluciones fáciles para maximizar los espacios, por pequeños que sean. Si no sabes cómo hacerlo, aquí tres ideas fáciles.

Sólo la interiorista española Pía Capdevila era capaz de crear una atmósfera hogareña en esta casa de 130 metros cuadrados. Antes las estancias lucían oscuras y carecian de espacio de almacenamiento.

¿Cómo logró maximizar los espacios? Por atención. Te compartimos sus secretos para orquestar un cambio de look que hizo sentir a sus dueños como en las páginas de una revista y que seguro te ayudarán mucho a maximizar tus espacios y remodelar tu hogar.

Ideas para maximizar una casa pequeña

1) Aprovecha cada rincón

Con ingenio, creatividad y expertise, la fundadora de Pía Capdevila Interiorismo aprovechó cada centímetro y, de paso, nos dio muchas ideas para agrandar nuestro hogar.

¿Un ejemplo? Los armarios blancos empotrados que parecen fundirse con el tono piedra de las paredes, igual que el diseño de mobiliario multipropósito, como el banco a medida que integra el comedor, donde es posible guardar cosas esenciales en la vida cotidiana.

Hay pequeños cambios que hacen la gran diferencia, ya que los matices suaves son reflectores de luz y muy nobles a la hora de combinarlos, ¡anótate estos detalles si piensas remodelar pronto!

Aprovecha al máximo cada milímetro de tu casa para convertirla en un espacio funcional. ÈRIC PÀMIES

PÍA CAPDEVILA INTERIORISMO

2) Conecta tu espacio

La cocina, limpia y con acabados en laca color arena (¡un must para ganar amplitud visual!), no desperdició rincón alguno, pero una de las reformas que más nos gustó en ese sitio fue el gran ventanal que conecta con la sala de estar y el comedor, el cual no resulta tan costoso y es extraordinario para hacer sentir más fluida una estancia.

Los acentos decorativos también fueron esenciales en esta hermosa residencia; es el caso del hierro, presente tanto en la lámpara del comedor como en las patas de la mesa de madera que, en combinación con las sillas Luis XVI, crea una mezcla muy afortunada entre lo clásico y acogedor.

Ideas para conectar tus espacios y ampliar, visualmente, tu casa. ÈRIC PÀMIES

PÍA CAPDEVILA INTERIORISMO

3) Ideas fáciles para casa

En la sala, donde también convive una minioficina, se optó por un recurso infalible: un sofá de cinco plazas en forma de “L” para que la familia pudiera sentirse abrazada y acumular momentos inolvidables, pero esta área no luciría tan bonita sin la madera de roble de la mesa de centro y los accesorios en tonos ocre y marrón que añaden una sensación muy cozy.

¿El plus de estilo? Cojines con distintos patrones, cuadros con texturas interesantes que no resultan para nada pesados, alfombras y mantas. Todas estas soluciones estructurales y decorativas son perfectas para convertir un hogar reducido, en uno inteligente, moderno y superluminoso. Ideas sencillas y valiosas, ¿no crees?

Integra elementos que le den un toque hogareño a tus espacios. ÈRIC PÀMIES

PÍA CAPDEVILA INTERIORISMO

Si estás buscando ideas de decoración fáciles para una casa pequeña, llegaste al lugar indicado. Las soluciones son fáciles y prácticas, perfectas para maximizar cada rincón, hacerlo ver más amplio y, lo más importante, darle ese calor de hogar único.