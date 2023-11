Cuáles son los mejores rituales para dormir bien y descansar

Si por más que lo intentas, te das vuelta en la cama o cuando comienzas a dormir, ya es hora de despertarte, no eres la única que ha sufrido de insomnio. Por eso, preparamos esta guía con los mejores rituales para descansar y disfrutar la siesta de tus sueños.

Si últimamente te has enfrentado a cambios de humor, agotamiento mental y hasta desgano, quizá te haga falta revisar tu rutina de sueño, es bien sabido que dormir bien es el alimento del alma y que ello nos mantiene felices y productivas.

Un buen descanso nos hace más creativas y flexibles, también reduce el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, infartos y pérdida de memoria. Estudios recientes de la Clínica del Sueño de la Universidad de Buenos Aires y los consejos de Adriana Azuara, Latinamerican Wellness Leader, harán que duermas mejor y que tu cuerpo y mente se regeneren.

¿Domir o descasar?

No es lo mismo, al dormir poco y mal, influimos de modo incorrecto en nuestro metabolismo, como advierten investigadores de la Universidad de Buenos Aires, que determinaron en la Clínica del Sueño que el aislamiento, ansiedad y ausencia de rutinas fijas ocasiona cualquiera de estos dos trastornos: insomnio o hipersomnia.

Uno refiere a la intermitencia de sueño o la completa desaparición del mismo, mientras que el otro consta de estar adormilado y fatigado todo el día sin conseguir descansar del todo. En palabras de los médicos Carlos Mijangos y Elena Gómez, las emociones juegan un papel clave.

Si comenzaste a trabajar o estudiar en casa es un sueño, aunque parezca un sueño hecho realidad,con frecuencia ampliamos nuestro horario de trabajo y de entretenimiento, y disminuir en cambio el reposo, lo cual incluso provoca alteraciones en el reloj biológico y entorpece el flujo hormonal, lo que se traduce en ganancia de peso al amanecer con un apetito desbordante.

Conoce los rituales que te ayudarán a dormir mejor y descansar profundamente. Pexels

Los mejores rituales

¿Sientes que necesitas un empujón para caer en los brazos de Morfeo? No te preocupes, también te compartimos los tips de Adriana Azuara:

Baja las luces. Asegúrate de decirle a tu cuerpo que el día se ha terminado. Prepara tu cama. Ahí es donde pasamos gran parte de nuestras vidas, por lo que invertir en sábanas, cobijas y almohadas confortables y de buena calidad es vital para caer en un sueño profundo y maravilloso. Busca la temperatura ideal. Demasiado frío o calor te impedirá tener un buen sueño. Te recomendamos entre 18 y 21 grados. Induce a tus sentidos. Leer, cenar ligero y poner un difusor con un aceite esencial, como el de AgaveSpa, te arrullará divinamente. Organiza tu próximo día. Para no comenzar a las carreras a la mañana siguiente, deja lista tu ropa, tu agenda con los pendientes y empieza con gratitud por el simple hecho de despertar a la vida.

Errores comunes

De acuerdo con los expertos, muchas situaciones pueden provocar la falta de sueño, desde no usar nuestra energía de modo correcto hasta la fatiga mental por el excedente de información. Para combatir un sueño deficiente recomiendan lo siguiente:

Mantente ejercitada. Estar en movimiento por medio de las clases de yoga, que en Vanidades tenemos para ti o en tu canal favorito de YouTube, no sólo libera endorfinas, sino que te permitirá agotar tu energía y desear descansar.

¡No te estreses! Una ola de ansiedad no identificada puede interrumpir tu descanso, generar pesadillas, pensamientos negativos y, finalmente, hacer que el ansiado sueño se esfume, así que no consumas noticias escandalosas o futurices sobre un escenario incierto. En su lugar, medita, puede ayudarte a calmar tu mente.

No te desveles en vano. El mundo no se acaba si no terminas esa serie en la tele, pero tú sí te desgastas si le dedicas menos de siete horas al reposo. Descansar es primordial para tu aparato cognitivo y desarrollo hormonal. ¡Quiérete y regálate el descanso que mereces!

Ahora que sabes bien y explicados claramente cuáles son los mejores rituales para conseguir un buen descanso. Sólo nos queda decir: ¡A dormir, dulce sueños!