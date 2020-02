Los errores más comunes en una dieta

Charlamos con la nutrióloga Karen Penhas (@nutripenhas) para conocer, con base en su experiencia, cuáles son las equivocaciones más habituales al comenzar un plan alimenticio. Verás que no todo es culpa del plan que elijas; más bien es una cuestión de actitud y voluntad.

No cambiar de hábitos

Es muy importante entender que hacer una dieta debe percibirse como un cambio de estilo de vida para que los resultados sean permanentes y no exista el famoso rebote. Pensar en un plan como algo temporal es el primer error que muchas cometemos. Debido a la gran cantidad de dietas e información que hay hoy día, la gente se confunde y se complica al momento de cuidarse. La mejor dieta es aquella que va de acuerdo con las necesidades, objetivos y tipo de cuerpo de cada persona, es por eso que es necesario consultar a un especialista certificado y adoptar un cambio de vida integral.

Establecer objetivos en tiempos irreales

Primero se debe de establecer un periodo alcanzable para conseguir el peso deseado sin poner en riesgo la salud. Una vez logrado el objetivo, es necesario que entendamos que debemos adaptar una alimentación sana como parte de un estilo de vida; si regresas a comer como antes, todo el peso eliminado volverá. Asimismo, si las fechas no son realistas el paciente se desespera y se rinde a la mitad del camino porque no está viendo resultados en el plazo esperado; por otro lado, cuando se logra una pérdida demasiado grande en poco tiempo ese peso regresa o no fue eliminado de manera saludable. Se debe crear un circulo virtuoso y no vicioso, añade la nutrióloga.

Temerle a los carbohidratos

Al escuchar esta palabra la gente entra en pánico y por eso los tiene satanizados, pero este grupo de alimentos es necesario para el cuerpo y tiene una función específica. Los carbohidratos son los encargados de proporcionar la energía requerida para realizar cualquier actividad, desde caminar hasta pensar, menciona Karen. La clave está en elegir los correctos, eliminar la comida que no está procesada y tiene componentes químicos, y preferir aquella que tiene alto contenido nutricional como los que sugiere la especialista: tortilla, arroz, quinoa, camote y tostadas, entre otros.

Eliminar por completo cierto grupo de alimentos

En un plan bien estructurado se pueden comer todo tipo de alimentos para tener una dieta balanceada siempre y cuando se sepan equilibrar. Estos grupos son: carbohidratos, proteínas, grasas, frutas y verduras. La que sí es necesario dejar para conseguir resultados es la comida procesada y chatarra, sobre todo el azúcar, finaliza Karen.

Tip…

No todas las grasas son malas. Existen las buenas, indispensables para la correcta función hormonal, que se deben consumir con regularidad, como el aguacate, el aceite de oliva, las semillas, las aceitunas, la crema de cacahuate, entre otras.

Mitos comunes, desmentidos

-Hacer la dieta de tu mamá, amiga o prima y creer que, porque a ella le funcionó, a ti también te servirá. Es necesario que el plan sea personalizado.

– Creer que light es sinónimo de cero calorías. Toda la comida tiene calorías (en diferentes cantidades), excepto el agua, así que es necesario aprender a comer y dejar de creer que por ser light es saludable.

– La palabra dieta no significa restricción sino el conjunto de alimentos que un ser vivo consume habitualmente. Por lo tanto, todos seguimos una dieta.

Por: Daniela Hinojosa / Foto: Getty Images