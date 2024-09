¿Por qué no puedes ahorrar? Cuáles son tus malos hábitos financieros

Ahorrar es una de las metas más comunes en la vida financiera de muchas personas. Sin embargo, a pesar de los buenos deseos y la intención de construir un fondo de ahorros, muchas personas se encuentran atrapadas en un ciclo de gastos que les impide alcanzar su objetivo.

¿Por qué no puedes ahorrar? La respuesta a esta pregunta puede estar en una serie de malos hábitos financieros poco saludables que, sin darnos cuenta, adoptamos en nuestra vida cotidiana.

1) Tus objetivos son desmesurados

El mal hábito. El ahorro “serio” no es lo tuyo, por falta de planeación nunca has sido consistente con tus esfuerzos. Sin embargo, tienes metas colosales, como juntar el dinero suficiente para pagar el enganche de tu primera casa o un auto, y pasan los años sin que lo veas cristalizado.

Tu solución. Comienza con objetivos pequeños, pero logrables. Según los expertos de Rankia, el porcentaje que debemos destinar al ahorro es del 10% de nuestro salario mensual. Sin embargo, si aún no has adoptado el hábito de ahorrar consistentemente, lo recomendable es empezar con cantidades pequeñas, que no te supongan una carga financiera.

Compararse con amigos o familiares en términos de estilo de vida o gastos puede llevar a decisiones financieras impulsivas. Getty Images

2) No pensar en las emergencias

El mal hábito. Si con frecuencia te enfrentas a contratiempos y gastos inesperados que te obligan a usar los ahorros que puedas llegar a tener, y dejas de lado metas, como tomar un merecido descanso, o crecer a nivel personal, necesitas cambiar de estrategia.

Tu solución. Si de algo podemos estar seguras, es que los imprevistos nunca dejarán de existir. Sabiendo eso, empieza a construir un fondo específico para ello desde ya. De acuerdo con Financial Red, lo ideal es que tu fondo de emergencia cubra mínimo tres meses d gastos esenciales (renta, servicios, transporte, alimentación).

TIP

No te resistas a llevar un registro estricto de tus gastos. Para que la tarea te sea llevadera, utiliza una aplicación de rastreo intuitiva, como Fintonic. Esta app se integra con tu cuenta bancaria, cataloga tus gastos de modo automático y te envía reportes del estado de tus cuentas todas las semanas.

3) No saber en qué estás gastando

El mal hábito. ¿Tus cierres mensuales no dejan de ser ajustados por más que lo intentes? Lo más seguro es que tus gastos varíen mes con mes, sin saber con certeza por qué. Un error a corregir de inmediato.

Tu solución. Antes de iniciar un programa de ahorro, debes saber exactamente en qué estás gastando y con qué frecuencia. Esta información es poderosa, pues te permitirá determinar cuánto puedes destinar al ahorro y con qué periodicidad.

Los asesores financieros suelen recomendar dividir tu salario de acuerdo según la regla 50/20/30:



50% para tus gastos esenciales (renta, transporte, alimentación).

20% para el ahorro.

30% restante para todos los demás gastos personales.

Lleva un registro detallado de tus gastos. Ya sea mediante aplicaciones digitales o llevándolo en papel. Westend61/Getty Images/Westend61

4) Gastar como los demás

El mal hábito. Tu jefa, con conocimientos en inversiones de alto riesgo, afirma que las ganancias están en la compra de metales, o tu ejecutivo de cuenta, como buen vendedor, te convence de adquirir un seguro de inversión. El común denominador en estos escenarios es que un día pruebas una opción, al otro día una diferente... sin embargo, tu dinero no crece.

Tu solución. Aunque las inversiones, los seguros y demás instrumentos de ahorro ya existentes pueden ofrecer opciones interesantes, para decidir cuál te conviene es necesario que conozcas tu situación financiera a fondo.

Si tus objetivos de ahorro son a corto plazo (un viaje, pagar alguna colegiatura, dar un enganche, entre otros) de nada te servirá contratar una póliza de seguros de inversión a 10 años. Si ya estas decidida a dar el paso al mundo de las inversiones, SuperTasas.com es una alternativa de bajo riesgo y con una tasa de interés superior a la que ofrecen los CETES.

Los malos hábitos financieros son un obstáculo común en la búsqueda de la estabilidad económica y el ahorro. Sin embargo, la buena noticia es que con autoconocimiento y estrategias adecuadas, es posible romper con estos patrones y comenzar a ahorrar.