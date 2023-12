Qué regalar esta Navidad 2023, descubre qué es lo más buscado según Google

Si estás corta de inspiración y de tiempo, esta guía te interesa, el equipo de Google Shoping seleccionó lo más buscado este 2023 y lo incluyó en The Holiday 100, una lista con las mejores opciones para regalar y conseguir las mejores sonrisas.

La Navidad es una época de alegría y celebración, y qué mejor manera de celebrar que con un regalo especial para nuestros seres queridos. En ocasiones, con tantas opciones disponibles, no siempre es fácil decidir. Según la encuesta de Google: “el 41 por ciento de los compradores encuentran difíciles las compras navideñas porque necesita más ideas sobre qué regalar y el 23 por ciento se siente sin inspiración”.

Para ayudarte a encontrar el regalo perfecto, hemos consultado los datos de Google y descubrimos cuáles son los regalos más buscados en 2023 en distintas categorías, como hogar, jardín, moda y accesorios, electrónica, belleza, juguetes, salud y bienestar.

Descubre nuevas opciones de regalos que son realmente atractivos. Pexels

Qué regalar para quienes desean bienestar

Si quieres regalar bienestar en esta Navidad, existen muchas opciones que pueden ayudar a que tus seres queridos se sientan renovados y cuidados. Una excelente opción es regalar una suscripción a un app de meditación, yoga o pilates. También puedes optar por regalos que promuevan la relajación y el descanso, como velas aromáticas, aceites esenciales o un set de spa. Estos elementos les permitirán crear su propio ambiente de bienestar en casa, donde puedan desconectar del estrés diario y disfrutar de momentos de relajación y autocuidado.

Dentro de la lista Holiday 100, te recomendamos: “The Five Minute Journal”, ideal para personas con la agenda apretada; Masajeador de contorno de ojos eléctrico, drena e ilumina el contorno de ojos; mascarilla limpiadora de té verde, antifaz de aromaterapia, así como el filtro para la ducha, si no quieres usar filtro en el celular, necesitas probar éste, que elimina cloro y metales pesados para un baño purificante.

Lo más deseado en moda y belleza

Si estás buscando el regalo perfecto para alguien que ama la moda y la belleza, hay varias opciones que seguramente apreciarán. Una idea es regalarle una suscripción a Vanidades, donde podrán mantenerse al día con las últimas tendencias y consejos del mundo de la moda.

Otra opción es regalarles un set de maquillaje o productos de cuidado de la piel de alta calidad, para que puedan mimarse y realzar su belleza. En definitiva, hay muchas opciones para regalar a los amantes de la moda y la belleza, solo hace falta tener en cuenta sus gustos personales para encontrar el regalo perfecto.

De acuerdo a Google, los artículos más buscados y, por lo tanto, que más felices harán a tus amigos, familiares y personas especiales son: una tote bag de Marc Jacobs, pero si tu presupuesto no te lo permite, en C&A vimos unos divinos; la alaciadora Dyson, también hay unas muy prácticas en Hot Tools y Revlon, o botas altas de Stuart Weitzman, en Zara hay muchos modelos atractivos.

Encuentra las mejores opciones para regalar esta Navidad Archivo

Pequeños detalles perfectos para una gran sorpresa

LaNavidad es una época del año perfecta para consentir a aquellos que disfrutan de los pequeños placeres y detalles que les permiten consentirse. Para ellos, una excelente opción de regalo podría ser una caja de chocolates finos , también podríamos optar por regalar una experiencia de spa o un set de productos para el cuidado personal.

En este rubro, Google recomienda: pantuflas esponjosas y calientitas, como las de Aerie; un buen termo para que lleves tu café favorito a todas partes (los de Nespresso son lindos y funcionales), y un buen blush de textura líquida y luminosa, los más búscados son de los de Rare Beauty, pero hay opciones más accesibles en Sheglam y lujosas en Chanel.

Piensa, antes de comprar

Sea cual sea el regalo que elijas, asegúrese de que sea algo que el destinatario apreciará. Con un poco de pensamiento y esfuerzo, puede encontrar el regalo perfecto para hacer de esta Navidad una temporada especial para todos. Algunos consejos adicionales para elegir el regalo perfecto:



Piense en los intereses del destinatario . ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies?

. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Considera tu presupuesto . ¿Cuánto dinero quieres o puedes gastar?

. ¿Cuánto dinero quieres o puedes gastar? No olvides la envoltura. Un buen envoltorio puede hacer que un regalo sea aún más especial.

No te pierdas el Especial Navidad de Vanidades. La versión impresa ya está disponible con voceadores, en puestos de revistas, tiendas de autoservicio o la versión digital la puedes adquirir y descargar en Magzter.