¿Te preocupa una infidelidad? Descubre cómo prevenir un engaño y fortalecer tu relación

La infidelidad es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una pareja. Sentirse traicionado por la persona que amas puede generar una profunda herida emocional y hacer tambalear los cimientos de la relación. Sin embargo, superar una infidelidad no es imposible.

Nada es perfecto y todo es posible, no existe una sola historia de amor cuyos capítulos enteros sean intachables, aun así, existen anécdotas amorosas, donde por medio del apoyo, la fortaleza y comprensión se han superado las más duras pruebas de la vida, una de ellas el engaño.

Pero ¿quién fue el responsable de decirnos que después de una infidelidad todo debía terminar? Quizá fue el mismo que expresó que era moralmente reprobable darle una segunda oportunidad a alguien.

¿Por qué tenemos esa actitud? ¿Lo hacemos por recuperar algo del honor perdido o por mantener la dignidad? El experto Demián Bucay revela que tiene que ver con cosmogonías de legislar la vida.

“En el nombre está la penitencia, la monogamia es de uno y no admite más jugadores en la ecuación, por eso se castiga con penas legales o sociales a quien comete adulterio; no por nada en las religiones de la antigüedad la infidelidad se clasificaba dentro de los grandes crímenes que un hombre puede cometer, que se paga con destierro o muerte”, afirma el Psicoterapeuta Terapeuta, hijo de Jorge Bucay.

Tal vez hoy día ya no sea tan descabellado ver a alguien o tener una relación paralela, pero el estigma permanece, vivimos rodeados de frases y lugares comunes que vociferan que una vez traicionado por siempre aleve. Hagamos algo al respecto.

(Hay personas que) mantienen un affaire por lo revitalizante que es. Tiene que ver con descubrir cosas Demián Bucay

Vivir una infidelidad afecta la salud emocional, como lo logró expresar Shakira, tras su separación de Gerard Piqué.. Archivo

¿Se puede evitar un engaño?

La respuesta parece sencilla, pero no, una persona que incurre en el rompimiento de la relación que sostiene con su pareja no necesariamente lo comete por ausencia de amor, sino por otra clase de faltas individuales, indica Bucay.

“Por mi consultorio han pasado una cantidad considerable de personas que lejos de no amar o desear a sus novios o esposas, mantienen un affaire por lo revitalizante que es. Tiene que ver con descubrir cosas, con buscar misterio o adrenalina, más que la intención firme de hacer daño a alguien concreto, lo ideal sería que se reinventaran a sí mismas lo suficiente para no aburrirse de nada, en vez de buscar saciar sus apetencias por fuera y lastimar a terceros, porque hay que decirlo, los pacientes que piden ayuda acaban angustiados y agotados por sus acciones, los hay aquellos que se arrepienten profundamente del daño que ocasionaron a su pareja, entorno y así mismos, mientras que existen aquellos que, si bien no están del todo descontentos con lo que pasó, sí muy confundidos en otros aspectos de su vida”.

Precauciones contra la infidelidad

La infidelidad se puede evitar y es parte de la libertad, está dentro del albedrío de cada individuo. Lo que se puede hacer para aligerar al fantasma de la infidelidad en las relaciones es mantener la llama viva, es decir, experimentar todo tipo de cosas o situaciones poco habituales, crear eslabones fuertes en los que los implicados se sientan protegidos y valiosos, así como flexibilizar la monogamia, por medio de comunicación entre los cómplices, más los acuerdos a los que lleguen.

Los convencionalismos, las formalidades de antaño y las expectativas de la sociedad por lo general impiden a las parejas explorar otras posibilidades de amar, una de ellas es la de mantener una relación abierta con todo tipo de variantes desde donde mutuamente sostienen romances pero a discreción o, bien, donde todos están enterados, es el caso de celebridadess como Ethan Hawke, Tilda Swinton o Gwen Stefani, quienes han ido más lejos con sus cónyuges dejando la posibilidad de involucrarse con terceros para mantener fresco el matrimonio.

A partir de una Comunicación abierta y honesta donde se establezcan límites y compromisos claros, se puede superar una infidelidad. Getty Images

Y, ¿tener una relación abierta es una opción viable? Bucay responde: “El blanco y negro sólo existen en la pintura y la fotografía, en la realidad el mundo pasa por miles de gamas de color, creo que es poco comprensivo ser inflexible en lo que toca a formas de concebir las relaciones de pareja, por lo que les sugiero que dialoguen cómo desean vivir su erotismo, sexualidad y demás, ya que entre 80 y 90% de los casos de diván tienen que ver con falta de atención o una disminución considerable de la intimidad”.

Además, el terapeuta considera: “Quienes ofrecen esa posibilidad de dar libre albedrío a sus parejas son los que irónicamente más les aman, ellos piensan: ‘Esto es importante para ti, esto te hace sentir vivo, hazlo, yo te quiero bien, pero te quiero presente en mi vida’, pero dicho comportamiento requiere un grado de madurez extraordinaria, que pocas veces se ve”.

Para Demián Bucay ésta es una decisión poco frecuente más no la única, él advierte que por medio de la sensibilidad e inteligencia muchas más relaciones pueden salvarse o reestructurarse y sobrevivir a todo.

Prevenir la infidelidad no se trata de controlar a tu pareja o vivir con miedo. Se trata de construir una relación sólida y basada en la confianza mutua. Con esfuerzo, compromiso y la información adecuada, puedes fortalecer tu vínculo y crear un futuro más feliz y duradero con tu pareja.