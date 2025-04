The Epicure: la experiencia culinaria que lleva la gastronomía a otro nivel

Desde hace tres años, Paradisus By Meliá, la marca All Inclusive de lujo de Meliá Hotels, creó The Epicure, un concepto gastronómico único en su tipo, con el fin de enaltecer la gastronomía mexicana bajo la marca Paradisus.

De acuerdo con Apolinar Gómez, Director de Alimentos y Bebidas de Paradisus Playa del Carmen y Paradisus La Perla, desde su primera edición, el objetivo fue poner en el mapa de la escena gastronómica de México a Paradisus, y lo que originalmente inició únicamente con una cena hoy ha evolucionado a una experiencia 360. “Ahora, además de la cena, tenemos la masterclass, la capacitación con el staff, las charlas inspiracionales, traemos medios e influencers; se volvió una experiencia más integral”, asegura Apolinar.

Para esta vigésimo segunda edición de The Epicure, que se llevó a cabo en Paradisus La Perla Adults Only, en la Riviera Maya, el fin de semana del 28 al 29 de marzo, el chef invitado fue Erick Bautista, originario de Oaxaca, y quien actualmente es el chef ejecutivo de Nol en Mérida, Yucatán. Su discurso culinario, basado en alimentos locales transformados tanto con técnicas mesoamericanas como contemporáneas, es altamente creativo, y por esa razón, Erick fue seleccionado por el equipo corporativo de Meliá Hotels International, para compartir sus conocimientos y técnicas al staff del hotel Paradisus La Perla, comandado por el chef Christian Matty. En conjunto, ambos cocineros orquestaron un menú muy original, que sumó talento, experiencia y creatividad para sorprender hasta a los más sibaritas.

Un día antes de la cena de gala, se llevó a cabo una Master Class en Kanna Beach, a pie de playa, donde el chef Erick impartió una introducción al proceso de fermentación japonés y, empleando ingredientes locales, desarrolló originales creaciones llenas de sabor, aromas y texturas únicas. Todo esto, maridado con vinos de las bodegas mexicanas de Monte Xanic.¿Cómo se hace la selección del chef invitado a cada evento The Epicure? De acuerdo con Apolinar Gómez, la selección es un proceso colaborativo en el que analizamos la estrategia de nuestra marca y definimos el enfoque gastronómico que queremos destacar en cada edición. Para ello, recorremos México explorando su vibrante escena culinaria, visitamos restaurantes y descubrimos talentos que elevan la gastronomía mexicana, asegurándonos de que cada chef invitado aporte una propuesta única y auténtica a The Epicure.

Para la gran cena de gala The Epicure, la noche del sábado, la expectativa era alta. La experiencia inició con un cocktail que derrochaba magia y teatralidad, que sirvió para transportar a los comensales a un ambiente festivo. Después, se invitó a los asistentes a pasar al restaurante Sal Steak Cave, que se distingue por el minucioso cuidado al detalle, un servicio excepcional y especial atención a la selección de cada ingrediente, en Paradisus La Perla, y en donde esperaban mesas con un montaje refinado.

El menú de ocho tiempos fue presentado, platillo por platillo y de manera acompasada, por los chefs Erick y Matty, quienes iniciaron con dos aperitivos: primero, una tostadita de tartar de camarón con yuzu de pixtle, del chef Erick, y una crema de Xcatic con merengue escalfado, enoki frito y aceite de ajonjolí, del chef Matty.

Como entradas, un crudo de pescado con salsa de chaya y lima, kombu y lechuga de mar, seguido de un tlacoyo con ensaladilla de wakame, alioli de ajo negro, requesón casero y aire de tomate. Los platos fuertes fueron sorprendentes: el chef Matty presentó su lubina ahumada, con flor de calabaza, emulsión de edamames, tapioca crujiente y tobiki, y después el chef Erick sorprendió con su tamal colado de rabo de res, mole de olla y espuma de plátano macho.

Para finalizar, dos postres igualmente espectaculares: primero, una granita de tejuino con gel de tequila blanco, tierra de limón y togarashi, seguida de un mousse de chocolate mexicano, tascalate, bizcocho de rosita de cacao y teja de chocolate.

Cada platillo fue maridado con vinos de Monte Xanic, que ensalzaban a la perfección los sabores en el paladar. The Epicure fue amenizada por un DJ y luego por el magnífico performance de una violinista ataviada como una flor humana, acompañada por otras flores humanas cuyo performance dio el toque de encanto a este festín.

Una noche épica, para celebrar la alta gastronomía que se hace en México, con manos y mentes brillantes mexicanas, y que logró como en cada una de sus 21 ediciones previas, reconocer el talento local en la esfera gastronómica del país.

The Epicure, una experiencia gastronómica exclusiva de Paradisus by Meliá, la marca All Inclusive de lujo de Meliá Hotels International, en un destino espectacular, Playa del Carmen en la Riviera Maya, y con una oferta gastronómica imperdible.

Quién es Erick Bautista Chacón

(Oaxaca, 1993), apasionado de la cocina mexicana, su historia está repleta de cambios, aprendizajes y vivencias que ha recolectado por todo México. Fue ganador, en 2022, de San Pellegrino Young Chef Academy en Bogotá, Colombia, y ha trabajado en las cocinas de Biko (CDMX), Ixi’im y Huniik (Chocholá y Mérida, Yucatán, respectivamente), en México. Hizo prácticas en Martín Berasategui (Lasarte-Oria, España, con tres estrellas Michelin). En 2023 obtuvo el título a Mejor Chef Joven de Latinoamérica, por la revista Forbes*.

Quién es Christian Matty

Con más de 20 años de trayectoria, ha construido una sólida carrera en el mundo gastronómico, trabajando en prestigiosas cadenas hoteleras y restaurantes de renombre internacional. Su enfoque creativo lo ha llevado a desarrollar un estilo innovador, combinando técnicas de alta cocina con una visión única de la gastronomía. Ha trabajado en diversas marcas como Belmond, Vidanta, Camino Real y Meliá Hotels International, donde ha perfeccionado su liderazgo en cocinas de alto nivel. Su talento y dedicación lo han posicionado como un referente en el mundo de la gastronomía.