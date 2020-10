Tips de las expertas para atreverte a usar juguetes sexuales

¿Quisieras elevar tu placer? Las expertas nos pasan consejos sobre qué tomar en cuenta para disfrutar al máximo de los juguetes sexuales. ¡Diversión asegurada!

Ya sea que estás soltera y quieres experimentar nuevas sensaciones por ti misma, o porque quieren intentar algo nuevo en pareja, siempre es buen momento para hablar de los juguetes sexuales. Y no está de más buscar un par de recomendaciones antes de incursionar en la materia.

Primero que nada, hay que derrumbar los mitos sobre juguetes sexuales. Segundo, ¡conócelos! Hay tantos modelos, colores, formas y tamaños que vale la pena explorar en los catálogos. Puedes tomar en cuenta lo que el equipo de Platanomelón tiene a consideración para que disfrutes al máximo de estos instrumentos.

1. Identificar cuál es el factor que te impediría usar un juguete sexual

Mandy Garrigó, Country manager de Platanomelon, tiene una palabra clave: normalizar la sexualidad. A raíz de los estudios que ha hecho con la marca pudo notar que hay tres factores que evaden el tema del placer sexual en la mujer —específicamente en Latinoamérica—.

Falta de educación: no saber para qué «deberías» usar un juguete sexual por el puro hecho de generarte placer.

Machismo: puede ser un tema religioso o cultural, donde se piense que la mujer solamente está para tener hijos.

Te da pena: la vergüenza es normal, pero también hay que aceptar que todo lo que sucede con el cuerpo es completamente natural.

De acuerdo con un comunicado compartido, México es el segundo país del mundo con más católicos (91% de la población), y de acuerdo con las OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es el país con más madres adolescentes.

2. Piérdele el miedo al placer compartido

Los juguetes sexuales no son un sustituto de la pareja, «no hablan, no sienten y no abrazan», reitera Mandy. Los hombres podrían percibirlos como amenaza, pero su función principal es complementar la experiencia sexual que ambos tendrán. ¡Todos salen ganando!

3. La comunicación es primordial

Si estás soltera, ya será muy repetitivo insistir en que no tengas miedo a usar un juguete sexual (¡pero haznos caso!), aunque si una de tus preocupaciones es cómo usarlo con tu pareja, hay que conversarlo.

Karimme Reyes es educadora y sexóloga para Platanomelón, y sobre este tema asegura que se resume en dos cosas: autoconocimiento y comunicación.

Si yo me conozco y sé qué me gusta y qué no, lo voy a poder comunicar más fácil. También le podré preguntar a la otra persona qué le gusta y qué no, para que disfrute igualmente, asegura Karimme.

4. ¿El factor edad te consterna?

La sexóloga comenta que «existe una cuestión física» sobre tener o no tener sexo conforme avanza la edad, «pero eso no significa que no queramos dejar de disfrutar de la sexualidad».

Justamente los juguetes sexuales hacen alusión al factor del juego, de ser un juguete: «cuando éramos pequeños, los juguetes nos ayudaban a aprender. ¿Por qué no elegir un juguete sexual que me enseñe algo sobre mi, mi cuerpo y las nuevas sensaciones».

5. No sabes qué tipo de juguete elegir

No hay edad para los juguetes sexuales, solamente modelos que se acoplen mejor a lo que te guste. ¡Y hay de todo! Vibradores, bolas chinas para tonificar el suelo pélvico, masajeadores o succionadores de clítoris como mambo, geles estimulantes y más.

Ingresa a la página de las marcas de juguetes sexuales para descubrir los tipos de juguetes que haya. Normalmente te informan sobre la intensidad del juguete (muchas vibraciones), el material (que sea hipoalergénico), el tamaño y qué función cumple en qué partes del cuerpo.

Si tienes duda, siempre es mejor consultarlo directamente con ellos.

6. Busca en internet, pero a través de fuentes confiables

A Karimme le parece conveniente que hoy en día todo esté al alcance de un click y el conocimiento pueda compartirse. Lo que aconseja es siempre siempre siempre hacer consultas de fuentes confiables.

«Verifica si es un sexólogo o sexóloga la persona que lo dice, pueden ser educadores también», comenta. Por ejemplo, ellos trabajan con un blog llamado La Eroteca donde participan cuatro sexólogas sobre todo tipo de temas y bajo buena curaduría de información.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Platanomelón México (@platanomelonmx) el 1 Oct, 2020 a las 12:00 PDT

¿Se aclararon un poco más tus dudas? Recuerda que tu bienestar es primero, así que disfruta de tu sexualidad a tu manera, de forma segura y divertida.