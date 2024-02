La dura verdad sobre el matrimonio: lo que tienes que saber antes de casarte

Unirse en matrimonio suena romántico y, en la mayoría de los casos, así lo es. Sin embargo, bajo el telón de los viajes, planes en conjunto e hijos, hay un sinfín de aspectos que se deben tomar en cuenta antes de dar el “sí, quiero” en el altar. Muchas personas suelen preguntarse: ¿Qué hay que tener en cuenta antes de casarse?

Desde desafíos inherentes hasta las claves para construir una relación sólida, cada una de ellas lleva un debido proceso, pero expertos en el tema han abordado esta incógnita sobre el matrimonio en varias ocasiones y han encontrado algunos consejos que pueden ser de tu interés.

Los principales retos del matrimonio

Después de la boda, la luna de miel y la emoción por mudarse juntos, el matrimonio también es interés y deseo por la otra persona. Eleanor Stanford, autora de The Imaginal Marriege, explica en su artículo para The New York Times que la relación de pareja debe enfrentarse a una serie de retos que podrían ayudarlos a construir la base de un matrimonio feliz.

El matrimonio feliz y exitoso existe únicamente dentro de la relación. (Getty Images)

“Además de buscar a alguien con quien quieran tener hijos y construir una vida segura, quienes piensan en matrimonio ahora esperan que sus parejas también sean sus mejores amigos y confidentes. Puede ser difícil estar a la altura de semejantes expectativas, que en parte son culpa de Hollywood”, dijo Stanford.

Pero, ¿a qué retos se enfrentan los novios recién casados?

Las finanzas : ¿Será una sola cuenta bancaria o se dividirá? Es quizá una de las preguntas que más se hacen las parejas al momento de unirse en matrimonio. El dinero siempre ha sido un tema controvertido para muchas personas, y charlarlo para llegar a un acuerdo mutuo es importante. ¿Cómo lograrlo? La consejera en finanzas Maggie Germano recomendó a la BBC tener un aporte individual con relación al nivel de recursos que cada uno tenga. Sin embargo, es necesario charlarlo para llegar a un acuerdo.

¿Cómo se dividirán los gastos dentro del matrimonio? (Getty Images)

: ¿Será una sola cuenta bancaria o se dividirá? Es quizá una de las preguntas que más se hacen las parejas al momento de unirse en matrimonio. El dinero siempre ha sido un tema controvertido para muchas personas, y charlarlo para llegar a un acuerdo mutuo es importante. ¿Cómo lograrlo? La consejera en finanzas Maggie Germano recomendó a la BBC tener un aporte individual con relación al nivel de recursos que cada uno tenga. Sin embargo, es necesario charlarlo para llegar a un acuerdo. La comunicación : Aunque muchos dan por hecho que en la relación hay confianza, en realidad la comunicación va más allá de eso. La Universidad de Rochester Medical Center dice que esta es una de las claves para un matrimonio sano y exitoso. “Sea honesto acerca de lo que siente, pero sea amable y respetuoso cuando se comunique”, aconsejan. Esto incluye molestias, desacuerdos y también sentimientos que tenemos sobre una situación.

: Aunque muchos dan por hecho que en la relación hay confianza, en realidad la comunicación va más allá de eso. La Universidad de Rochester Medical Center dice que esta es una de las claves para un matrimonio sano y exitoso. “Sea honesto acerca de lo que siente, pero sea amable y respetuoso cuando se comunique”, aconsejan. Esto incluye molestias, desacuerdos y también sentimientos que tenemos sobre una situación. El crecimiento personal y de pareja : El tiempo a solas es indispensable, según expertos. Por ello, es importante determinar qué cosas se pueden hacer a solas o qué planes en conjunto. La revista Blonding de España sugiere tener en cuenta la conciencia personal y la de pareja, en cuestión de responsabilidades dentro y fuera del matrimonio, comportamientos, actitudes, oportunidades de la vida, metas y experiencia.

El crecimiento personal dentro del matrimonio es posible. (Archivo)

: El tiempo a solas es indispensable, según expertos. Por ello, es importante determinar qué cosas se pueden hacer a solas o qué planes en conjunto. La revista Blonding de España sugiere tener en cuenta la conciencia personal y la de pareja, en cuestión de responsabilidades dentro y fuera del matrimonio, comportamientos, actitudes, oportunidades de la vida, metas y experiencia. El sexo: No es un secreto que el sexo forma parte fundamental del desarrollo del matrimonio. Sin embargo, al ser una pareja, es común que tengan distintos periodos sexuales, creando expectativas el uno del otro. La solución, según explica Eleanor Stanford es la conversación sobre cómo disfruta cada uno el sexo para encontrar acuerdos en las que ambos estén satisfechos.

No es un secreto que el sexo forma parte fundamental del desarrollo del matrimonio. Sin embargo, al ser una pareja, es común que tengan distintos periodos sexuales, creando expectativas el uno del otro. La solución, según explica Eleanor Stanford es la conversación sobre cómo disfruta cada uno el sexo para encontrar acuerdos en las que ambos estén satisfechos. La relación con los padres: Cuando un miembro de la relación tiene problemas con sus padres, es importante saber manejar las situaciones. El Dr. Robert Scuka, director ejecutivo del National Institute of Relationship Enhancement, afirma que este reto es manejable; sin embargo, ofrece un detalle revelador sobre cómo tu pareja o tú están dispuestos a hablar sobre el tema con sus respectivos padres e intentar llegar a una solución.

Explorar la realidad del matrimonio nos ha llevado a descubrir que va más allá de la fantasía romántica. Reconocer las complejidades y desafíos inherentes al compromiso matrimonial es crucial para construir relaciones duraderas y saludables.

Al abrazar la verdad, incluso la más dura, se allana el camino para un matrimonio más fuerte y satisfactorio.