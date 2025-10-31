7 amuletos para proteger tu energía este 31 de octubre y alejar los malos espíritus según tu signo

Halloween o la Noche de todos los santos no solo marca una de las celebraciones más esperadas del otoño; también es una fecha en la que, según la tradición, el velo entre los mundos de los vivos y los espíritus se vuelve más delgado. Es por eso que muchas culturas recurren a amuletos y rituales de protección para mantener las malas vibras y las energías indeseadas lejos de casa.

Si eres de quienes sienten más intensamente los cambios energéticos o simplemente te gusta conectar con lo espiritual, te contamos cuál es el amuleto perfecto para ti según tu signo del zodiaco.

Turmalina negra: el escudo de los signos de fuego

Para quienes arden con intensidad y suelen atraer las miradas, la turmalina negra es el mejor amuleto de protección. Este cristal absorbe las malas vibras, evita el mal de ojo y ayuda a mantener la energía en equilibrio. Llévala como dije o guárdala en tu bolso para mantenerte centrada y protegida en todo momento.

Turmalina. Pexels

Cuarzo rosa: armonía y amor para Tauro, Libra y Cáncer

Este cristal es un bálsamo energético que calma las emociones y aleja los pensamientos negativos. Ideal para los signos regidos por Venus y con gran sensibilidad emocional, el cuarzo rosa te envuelve en una energía amorosa y disuelve cualquier vibración de conflicto o envidia.

Cuarzo rosa. Norman Posselt/Getty Images/fStop

Ojo de tigre: seguridad para Virgo, Capricornio y Escorpio

El ojo de tigre es un amuleto de fuerza y protección ancestral. Su brillo dorado simboliza poder personal y claridad; colócalo en tu espacio de trabajo o úsalo como pulsera para alejar las malas intenciones y mantenerte enfocada en tus metas sin distracciones externas.

Ojo de tigre. Pexels

Amatista: protección de la intuición y calma para Acuario y Piscis

Perfecta para quienes sienten más allá de lo evidente, la amatista actúa como un filtro energético. Protege las emociones ajenas, refuerza la conexión espiritual y aporta serenidad mental. Si la colocas debajo de tu almohada o cerca de tu cama, también ayudará a tener sueños tranquilos.

Amatista. Science Photo Library/Getty Images/Science Photo Library RF

Ojo turco: El guardián contra el mal de ojo para todos los signos

Clásico y poderoso, este amuleto azul se usa desde hace siglos para repeler envidias y malas vibras. Es ideal para aportar en collares o pulseras, especialmente durante el 31 de octubre, cuando la energía colectiva es más intensa.

Ojo turco Pexels

Sahumerio con romero y salvia

El romero purifica y la salvia limpia el ambiente de energía estancada. Enciende un pequeño sahumerio antes de dormir o al amanecer para renovar el aire de tu casa. Este ritual es perfecto para signos que valoran el orden y la armonía, como Virgo o Capricornio, o para aquellos que desean siempre estar en contacto con la naturaleza, como es el caso de Tauro.

Sahumerio con romero y salvia. Pexels

Herradura: suerte y protección para cerrar ciclos

Colócala en la entrada de tu hogar con las puntas hacia arriba para atraer fortuna y mantener alejadas las malas intenciones. Este es un amuleto universal que simboliza el cierre de ciclos como una suerte, ideal para quienes quieren iniciar noviembre con una energía renovada.

Herradura de la buena suerte. Pexels

La protección energética no es solo una cuestión de superstición, sino un recordatorio de cuidar lo que no se ve: tus emociones, pensamientos y la energía.

No importa si usas tus amuletos como símbolo espiritual o como un recordatorio personal de fortaleza; lo importante es la intención. Este 31 de octubre, permite que tu signo te guíe hacia la protección que necesitas. Mantén tus pensamientos en alto, limpia tu espacio con conciencia y confía en tu intuición; al final del día, la energía más poderosa para alejar a los malos espíritus es la tuya. ¡Feliz Halloween!