¡Aprovecha la energía!, estos son los 7 días mágicos de septiembre 2025 que cambiarán tu suerte

El mes de septiembre de 2025 no será un mes cualquiera; de acuerdo con el calendario astrológico, el universo se alinea para regalarnos siete días cargados de magia y energía transformadora. Estas fechas son consideradas portales de suerte y crecimiento personal donde los planetas y los signos estarán influyendo en nuestras decisiones.

Así que si estás buscando atraer el amor, mejorar tus finanzas o cerrar ciclos, anota los días que llevarán consigo la oportunidad de hacer un cambio positivo a tu vida.

4 de septiembre: No desistas en alcanzar tus metas

Este día ocurrirá una cuadratura entre Marte y Júpiter, un aspecto que puede despertar la frustración ante los campos en los que sientas que estás “fallando” y la tentación de rendirte. La energía este día será intensa, por lo que es probable que estés sintiendo que todo está conspirando en tu contra. Sin embargo, esta fecha es precisamente para poner a prueba tu perseverancia y tenacidad.

La recomendación es no tomar decisiones apresuradas ni abandonar proyectos importantes. Todo lo contrario, usa la energía de los planetas para actuar con valentía y no renunciar a tus sueños.

7 de septiembre: Aprovecha la energía del eclipse

Este día traerá consigo un eclipse lunar que impactará en el campo familiar y emocional. Aunque este fenómeno astrológico no será visible en México, su energía sí nos estará alcanzando y se sentirá muy fuerte. Puede ser el momento de revelaciones importantes, conversaciones profundas o la oportunidad de liberar heridas pasadas en tu entorno familiar.

Aprovecha los días de energía y magia de septiembre. Pexels

Aprovecha esta fecha para reconciliarte con alguien cercano, perdonar o simplemente reconocer lo que sientes. Los eclipses de luna pueden ser la invitación para dejar ir lo que no nutre ni aporta en nuestra vida.

13 de septiembre: pon orden en tus finanzas

Mucho ojo a tus cuentas, pagos y en la organización económica. Este día nos invita a reflexionar y replantearnos cómo es que invertimos nuestro dinero. La energía de este día favorece la disciplina y la claridad en temas de adquisición de cosas materiales. Evita a toda costa gastos impulsivos y, en su lugar, piensa en estrategias que te ayuden a construir estabilidad.

21 de septiembre: Cambia tus hábitos con la energía del eclipse solar

Este eclipse solar será el último del 2025 y ocurrirá en Virgo, un signo asociado con el orden y la salud. Su energía es un llamado a replantear hábitos y comenzar un ciclo con mayor disciplina.

Puedes aprovechar la energía del eclipse para empezar una nueva versión de tu ser. Haz un ejercicio de retrospección, pues es momento de tomar decisiones más conscientes para mejorar tu bienestar, modificar para bien tu rutina diaria y alcanzar tus metas personales.

22 de septiembre: equinoccio de otoño y portal energético

El equinoccio marca de forma oficial la llegada del otoño en el hemisferio norte del planeta y coincide con el inicio de la temporada de Libra. Esta fecha será vital como portal poderoso que trae consigo equilibrio y renovación.

Aprovecha los rituales del mes para activar tu energía. Pexels

Agradece lo vivido en el año y ábrete a nuevas oportunidades; este es el momento ideal para meditar y conectar con tu energía interior.

Pequeño ritual: en una hoja escribe la lista de cosas por las que te sientes agradecida y guárdala en un lugar especial como amuleto de buena suerte.

23 de septiembre: potencia tu creatividad

Este día, el universo se alineará para despertar tu lado creativo. Si tienes un lado artístico o eres emprendedora, aprovecha la energía de este día para innovar o comenzar un proyecto profesional, incluso personal. Si te has sentido bloqueada, la energía de este día ayudará a que tu mente genere ideas que te ayuden a alcanzar metas.

24 de septiembre: toma de decisiones

El mes cierra con un día que invita a la claridad mental y la resolución de dudas. Si hasta estas alturas del año has estado cargando con indecisiones, es momento de hacerles frente y definir el rumbo que quieres tomar. Escucha a tu intuición: medita, escribe o simplemente pasa tiempo en silencio; esto te ayudará a escuchar lo que deseas de verdad.

Septiembre 2025 será un mes lleno de movimientos cósmicos que nos invitan a crecer, sanar y avanzar. Cada uno de estos siete días es la oportunidad perfecta para conectar con la versión que queremos ver de nosotras mismas. No los dejes pasar y ten un mes lleno de magia y cosas buenas.