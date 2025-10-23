El color de uñas que potencia tu energía y que más te favorece según tu signo zodiacal

Los signo zodiacales no solo hablan de tu personalidad o de tu futuro amoroso, también son una guía que te permiten potenciar tu magnetismo para atraer la buena suerte o manifestar mayor abundancia en todos los ámbitos de tu vida.

La energía de los signos del zodiaco también se asocia con los colores, que si los usas en tus uñas, te pueden ayudar a potenciar tu energía y volverte más magnética.

Color de uñas que debes usar según tu signo del zodiaco

Si no sabes de qué color llevar tus uñas, toma en cuenta la guía de los astros para crear un look de impacto y muy favorecedor.

Aries

Eres una persona que transmite fuerza, confianza y liderazgo, y el color de uñas que más te representa es el rojo, con matices anaranjados para conseguir un look brillante que te haga magnética.

Tauro

Te gusta la practicidad y la elegancia, para ti los tonos tierra o nude rosados son los que más armonizan con tu energía serena, que además te hacen ver sofisticada y muy natural.

Géminis

Te caracterizas por ser muy divertida, curiosa y siempre cambiante, por eso necesitas un color que exprese tu dualidad. Los tonos lavanda, amarillo pastel o diseños combinados son perfectos para expresar quién eres.

Cáncer

Eres una persona súper emocional y romántica, que logra una conexión fantástica con tonos como el plateado, el blanco nacarado o los tonos perlados, que te permiten mantener la calma y proyectar tu lado más sensible.

Leo

Brillas sin intentarlo, y tu manicure debe hacerlo también, los tonos como el dorado, el naranja o un tono vino profundo destacan tu carisma natural y atraen todas las miradas.

Virgo

Al ser una chica perfeccionista y detallista, te favorecen más los colores suaves pero con carácter: beige, gris piedra o verde oliva, te ayudarán a proyectar orden, equilibrio y sofisticación.

Libra

Tu esencia es coqueta y empoderada, por eso los tonos como el rosa pastel, azul cielo o malva, te ayudan a mantener el equilibrio y resaltar tu elegancia natural.

Escorpión

Tu energía es intensa y misteriosa, por eos los tonos intensos y oscuros como el negro, el burdeos o el morado, son tus mejores aliados para convertirte en la persona más magnética del lugar, además de fortalecer tu poder interior.

Sagitario

Te caracterizas por ser aventurera y libre, tu energía vibra con tonos vivos como el violeta, el turquesa o el fucsia, pues son colores que inspiran movimiento, optimismo y expansión.

Capricornio

Tu elegancia discreta y sofisticada se potencia con tonos sobrios y elegantes como el gris oscuro, taupe o un clásico esmalte vino, que reflejan tu madurez y tu ambición.

Acuario

Eres la más innovadora y original del zodiaco, por eso te favorecen los tonos metálicos, el azul eléctrico o los diseños futuristas que te ayuden a proyectar tu espíritu libre y creativo.

Piscis

Soñadora y empática, los tonos acuosos como el azul marino, el verde agua o el lila suave armonizan con tu energía espiritual y artística.

