El último portal 9 abre este 27 de septiembre: qué rituales hacer para atraer abundancia y cerrar ciclos

Septiembre está a punto de despedirse, pero no sin antes regalar un evento cargado de energía y simbolismo espiritual: el último portal 9 del año. Este se abrirá el próximo 27 de septiembre y no debes perdérselo.

En la numerología, el número 9 representa el fin de un ciclo, el cierre de etapas y la apertura hacia nuevas oportunidades. Por ello, esta fecha es la ideal para reflexionar sobre aquello que ya no queremos que nos acompañe durante los próximos nueve años. Si deseas encontrar la abundancia, decirle ‘adiós’ a todo lo malo y transformar tu ser, mente y espíritu, no dejes pasar estos rituales para atraer la abundancia y cerrar ciclos.

¿Qué significa el portal 9 en la numerología?

El número 9 se asocia con la culminación de procesos, la sabiduría adquirida y la transformación. Cada vez que se abre un portal de este tipo, la energía favorece la introspección y la claridad sobre lo que realmente queremos para el futuro.

El 9 tiene una magia poderosa. Pexels

El 27/9 potencia este simbolismo porque la suma de la fecha (2+7=9 y 0+9=9) duplica la fuerza de este número maestro.

En pocas palabras, se trata de una invitación a cerrar capítulos y prepararse para iniciar un nuevo ciclo con energía renovada.

Rituales sencillos para aprovechar el 27/9

Si deseas alinearte con esta vibración, puedes realizar algunos rituales sencillos en la comodidad de tu hogar y así garantizar que tus próximos nueve años sean maravillosos.

Ritual de gratitud: Agradecer por todo lo obtenido este año es uno de los mayores actos de magia que podemos emitir al universo. En una hoja escribe todo lo que agradeces de este año y, al finalizar, quémalo con cuidado, visualizando cómo esa energía se multiplica.

Baño de limpieza energética: Prepara una infusión de sal marina, romero y lavanda para purificar tu cuerpo y mente.

Manifestación con vela: Enciende una vela dorada y en una hoja escribe tus deseos. Guárdalos en un lugar especial hasta fin de año.

Meditación: dedica 10 minutos a visualizar aquellas puertas que quieres que se abran, así como las oportunidades que deseas te encuentren en los próximos años.

Estos rituales te ayudarán a cerrar el portal de forma exitosa. Pexels

Intenciones para cerrar el ciclo

El portal 9 no solo es un recordatorio de lo que dejamos atrás, sino también un impulso para proyectar lo que queremos recibir. Es el momento ideal para enfocarse en la abundancia en todas sus formas, desde prosperidad económica hasta plenitud emocional y espiritual.

Durante todo el día, repite afirmaciones positivas como “merezco lo mejor” o “estoy abierta a recibir la abundancia”.

El último portal 9 del año nos invita a detenernos, agradecer y abrirnos a los cambios que vienen. Este 27 de septiembre será una fecha para soltar lo que ya no vibra contigo y manifestar un futuro lleno de prosperidad. Estos rituales te ayudarán a lograr un cierre de ciclo maravilloso.