¡El otoño ya está aquí! Este 22 de septiembre ocurre el equinoccio de otoño, el evento astronómico donde la naturaleza cambia de estación, la noche y el día tendrán la misma duración en todo el planeta.

Después del equinoccio, los días comienzan a ser más cortos y las noches más largas, y las hojas de los árboles comienzan a caerse y a tornarse en un hermoso tono marrón, símbolo de la renovación.

¿Cómo te afecta el equinoccio de otoño según tu signo del zodiaco?

Así como los árboles dejan caer sus hojas para después renacer, nosotros tenemos el mismo efecto, el otoño nos invita a encontrar el equilibrio en nuestro interior, cerrando ciclos y prepararnos para nuevos comienzos.

De acuerdo con tu signo del zodiaco, así podría afectarte la energía del equinoccio de otoño:

Aries

El cambio puede ser un poco incómodo para ti, pues es momento de replantearte tus metas a largo plazo y determinar cuáles siguen y cuáles es mejor soltar, pregúntate: “¿qué me va hacer crecer?”.

Tauro

El otoño es una de tus épocas favoritas, y además del ambiente acogedor, es la oportunidad ideal para soltar rencores del pasado y darte la oportunidad de conocer a personas nuevas que vayan más alineados con tu energía.

Géminis

La comunicación y la creatividad serán tus mejores aliados para compartir tus ideas, y reconectar con algunos de tus amigos, que podrían ayudarte a dar solución a algunos problemas que tienes pendientes.

Cáncer

El equinoccio trae el hogar y tu familia como los protagonistas, esta época otoñal te invita a encontrar equilibrio en tus emociones para crear espacios más seguros para ti y tus seres queridos.

Leo

Es un maravilloso momento para escuchar con atención a tu cuerpo y dejar de forzar situaciones. Centra tu atención en lo que realmente quieres manifestar, tanto a nivel personal como a nivel profesional.

Equinoccio de Otoño 2025: ¿cómo te afecta su energía según tu signo del zodiaco? Getty Images

Virgo

Con Venus de tu lado, esta temporada otoñal te puede ayudar a encontrar nuevas oportunidades en el romance, pon en orden tus pensamientos para establecer prioridades claras en todos los ámbitos de tu vida.

Libra

Este equilibrio entre luz y oscuridad del equinoccio, refleja tu verdadera esencia, así que aprovecha para reflexionar y poner en orden todo aquello que desequilibra tu energía, esto traerá reconciliaciones y fortalecer lazos.

Escorpión

El cambio de estación te traerá un respiro, pero no te pongas demasiado cómoda, pues con la entrada de Marte en tu signo, tus emociones sufrirán un torbellino, para sobrevivir, es importante sanar viejas heridas, y abrazar con amor los cambios.

Sagitario

El otoño te trae la oportunidad para que te calmes y te enfoques en el conocimiento, aprende nuevas cosas como un idioma o alguna habilidad, mientras planeas tus nuevos viajes y aventuras.

Capricornio

Es tiempo de evaluar tus metas y proyectos a corto plazo, pues los cambios que realices ahora, tendrán un impacto importante y duradero, en tu estabilidad futura, piensa bien antes de actuar.

Acuario

Tu intuición y espiritualidad se agudizan, es momento de priorizarte y dedicar tiempo a la meditación para reconectar con tu esencia, dejando atrás lo que ya no te sirve, uno basta solo con pensar en los demás y dejarte para el último.

Piscis

La energía equinoccial potencia tu sensibilidad y empatía, esto es ideal para cerrar ciclos afectivos y abrir espacio para nuevas conexiones emocionales, puede doler, pero a la larga, será lo mejor.

