Equinoccio de otoño: 3 rituales fáciles para atraer abundancia este 22 de septiembre

El 22 de septiembre se producirá el equinoccio de otoño, un fenómeno astronómico en el que el día y la noche duran lo mismo, y hablando espiritualmente, para muchas culturas es el momento de realizar rituales de lipieza y prosperidad.

De acuerdo con algunas culturas el equinoccio de otoño es un momento especial que nos permite conectarnos con nuestro equilibrio, cerrar ciclos y abrirnos a nuevas oportunidades.

¿Qué es el equinoccio de otoño?

A nivel espiritual, el equinoccio de otoño es el momento de encontrar el equilibrio entre nuestra luz y nuestras sombras para mostrar nuestro lado más auténtico y descubrir cuánto hemos aprendido y evolucionado.

Para muchas culturas, el otoño está relacionado con la cosecha, pero más allá de los frutos que ofrece la tierra, se refiere a recibir todo lo que hemos sembrado a través de nuestras acciones y experiencias.

Por eso se dice que es la oportunidad ideal para cerrar etapas y abrirse a la abundancia con nuevas intenciones, realizando algunos rituales de gratitud, limpieza y prosperidad.

Rituales para el equinoccio de otoño Getty Images

Rituales para el equinoccio de otoño del 22 de septiembre de 2025

Para cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades, te compartimos algunos rituales fáciles que te pueden ayudar a conectar contigo misma y atraer la abundancia.

Ritual de liberación

Para liberarte de viejas energía, puedes realizar un baño de purificación que se recomienda realizar durante el atardecer del equinoccio para alinearte con la transición de estación a otra.

Si tienes tina, puedes agregar al agua un puño de sal marina, romero y lavanda para limpiar las energías acumuladas. Si no tienes una tina, prepara esta mezcla en un recipiente y después de tu baño habitual, deja caer el agua sobre tu cuerpo.

Ritual de agradecimiento

Haz introspección y escribe en una hoja de papel todo lo bueno que has recibido a lo largo de estos meses, de esta forma conectas con la abundancia, quema esta hoja en un cuenco y deja que las cenizas se vayan con el viento.

También es bueno crear un pequeño altar con hojas secas y frutos de la estación como manzanas o calabazas, ya que son símbolo de abundancia y prosperidad.

Conecta con la naturaleza

Para limpiar tu energía y cargarse de buenas vibras, da un paseo al medio día o al atardecer para aprovechar los rayos del sol, ya que es nuestra fuente de energía y nos permite pensar con mayor claridad.

Estar en medio de la naturaleza para hacer una pequeña meditación también servirá como un momento de purificación.

