Estas son las mejores fechas para cortarse el pelo en septiembre según el calendario lunar

En muchas culturas, el calendario lunar es una guía para el cuidado del pelo, pues se dice que la energía de la luna puede influir en su crecimiento y la salud de nuestra melena, si sabemos cómo aprovecharla.

Si deseas alinear tu próximo corte de pelo con las fases de la luna y potenciar sus beneficios, aquí encontrarás los días más recomendados de septiembre para hacerlo.

¿Cómo influye la energía de la luna en el pelo?

La luna influye sobre las mareas del mar y otros elementos líquidos del planeta, y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, que está formado por el 70% de agua, por esta razón, muchos especialista en astrología creen que sincronizar las fases de la luna con el cuidado de nuestro pelo, es una forma de mantenerlo largo y saludable.

¿Cuáles son las mejores fechas para cortarse el pelo en agosto según la luna?

Te compartimos las fechas del calendario lunar del mes de septiembre 2025, para que elijas la fecha adecuada para hacerte un cambio de look, aplicar un tratamiento capilar o hacerte un despunte para mantenerlo impecable.

Luna creciente (1 de septiembre)

Del 1 al 6 de septiembre, se siente la energía de la luna creciente y es perfecta para hacerte un despunte, si lo que quieres es que tu pelo crezca más rápido y con fuerza, para tener una melena larga y saludable.

Luna llena (7 de septiembre)

La energía de la luna llena es ideal para mantener tu corte de pelo por más tiempo, si decides hacerte un cambio de look en esta fecha, no solo te durará, también es una buena oportunidad para que crezca lento, pero con mucha fuerza y brillo.

Fechas para cortarse el pelo en septiembre según el calendario lunar Getty Images

Luna menguante (14 de septiembre)

Durante esta fase lunar no es conveniente hacer cortes de pelo o cambios de look, pues como lo dice el estado de la luna, la energía está un poco eclipsada y no obtendrás grandes resultados.

Luna nueva (21 de septiembre)

Esta es la fase lunar ideal para renovar tu melena y consentirla con tratamientos que le aporten fuerza, belleza y brillo. Puedes acudir al salón para que le apliquen un tratamiento, o desde tu casa aplicar una mascarilla reconstructora.

Ya sea que creas en la influencia de la Luna o no, elegir una fecha con intención puede darte un impulso emocional y simbólico para sentirte mejor.

