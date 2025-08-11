Jennifer Love Hewitt comparte el poderoso ritual para manifestar tus deseos

Jennifer Love Hewitt, la actriz que acaba de estrenar la secuela de ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’, acaba de compartir uno de sus secretos más especiales para manifestar sus deseos, un ritual que hace en luna llena y que comparte junto a sus hijos para crear momentos mágicos.

Te podría interesar: Dicen que Jennifer Love Hewitt luce irreconocible, la actriz se defiende: envejecer en Hollywood es difícil

El ritual de luna llena de Jennifer Love Hewitt

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Jennifer Love Hewitt compartió un tierno y mágico instante junto a sus hijos, recordando a su madre mientras repetía un ritual que ambas practicaban cuando ella era niña.

Se trata de un ritual que viene incluido en su libro “Heredando la magia: mi viaje a través del duelo, la alegría, la celebración y haciendo que cada día sea mágico”, en el que Hewitt habla de su duelo por haber perdido a su madre hace 12 años, y la idea de crear magia en familia.

Durante la luna llena del 9 de agosto, Jennifer y sus hijos hicieron un poco de agua de luna para crear magia: “O, ya sabes, con mis hijos hacemos agua de luna: ponemos en ella la intención de beberla al día siguiente. La dejamos en la luna y no es cara. Es muy divertido. Pero, de nuevo, se trata de poner la intención de sentirnos mágicos al hacerlo”, dice la estrella de ‘Almas perdidas’ en el video.

Jennifer cuenta que la intención de hacer agua de luna y beberla al día siguiente de la luna llena, es cargarla con la intención de manifestar algún deseo especial, y recuerda que ella hacía este tipo de rituales junto a su madre.

Asegura que su mamá le enseñó cómo intencionar los detalles más pequeños para crear magia, incluso con las luces de Navidad, y es algo que intenta compartir con sus hijos.

¿Cuándo murió la madre de Jennifer Love Hewitt?

La madre de Jennifer murió en el 2012 cuando tenía 67 años, luego de haber luchado una larga y dolorosa batalla contra el cáncer.

La lamentable noticia se dió a conocer a través de un comunicado de prensa: “Su familia lamenta su pérdida. Era un ángel para todos los que la conocieron y están agradecidos de que ahora esté en un lugar mejor”.

Ahora, la actriz intenta compartir estos mágicos momentos junto a sus hijos, para que la magia no muera y en su lugar siga creciendo.

