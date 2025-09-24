Suscríbete
Luna de cosecha: 4 rituales para aprovechar la energía de la primera luna de otoño

Esta luna llena de octubre llega cargada de simbolismo, abundancia y renovación. Te contamos cómo conectar con su energía a través de estos sencillos rituales.

September 23, 2025 • 
Lily Carmona
Luna de cosecha 4 rituales para aprovechar la energía de la primera luna de otoño.png

Aprovecha la energía de esta luna llena de otoño.

Canva

Cada año, la luna de cosecha anuncia la llegada del otoño y es una de las fases lunares más esperadas por su fuerte carga simbólica. Se le conoce como la luna más cercana al equinoccio, y de acuerdo a la tradición, sucedía cuando los pueblos antiguos celebraban la recolección de frutos, agradecían la abundancia y pedían prosperidad para los meses fríos del invierno. Aunque suele ocurrir a los pocos días del equinoccio, este 2025 la luna de cosecha se manifestará el 6 de octubre, y será el momento ideal para cerrar ciclos, agradecer y sembrar nuevas intenciones.

Si quieres aprovechar su energía, toma nota de estos cuatro rituales sencillos para conectar con la magia de esta luna y dejarte guiar por su luz.

Ritual de gratitud con velas

La luna de cosecha es un recordatorio de la abundancia que hemos recibido durante el año. Para honrarla, coloca tres velas (una blanca, dorada y verde) en un espacio tranquilo en tu hogar. Enciéndelo y haz una lista de todo lo que agradeces, desde lo más pequeño hasta lo más significativo. Este gesto tan sencillo va a ayudarte a atraer más prosperidad y a reconocer la riqueza que ya forma parte de tu vida.

ritual velas.jpg

Ritual con velas

Pexels

Círculo de intenciones

Es un momento perfecto para sembrar deseos de cara al invierno. Sobre una hoja de papel, escribe aquello que quieres manifestar en los próximos meses: proyectos, relaciones, metas personales. Luego dóblala y colócala en un frasco de vidrio junto con algunas semillas: pueden ser de arroz, maíz o lentejas, símbolo de la cosecha. Deja el frasco bajo la luz de la luna toda la noche para cargarlo con su energía.

ritual luz de luna.jpg

Ritual a la luz de la luna

Pexels

Meditación con cristales

Si eres amante de los cuarzos, este ritual te va a encantar. Los cristales potencian la conexión con la luna. El cuarzo blanco, la amatista y la piedra luna son ideales para este ritual. Siéntate en un lugar tranquilo, sostén el cristal en tus manos y respira profundamente mientras visualizas cómo la luz plateada de la luna limpia, purifica y equilibra tu energía. Esta práctica te ayudará a liberar tensiones, a aclarar la mente y a abrir espacio para nuevas oportunidades.

ritual cuarzos.jpg

Meditación con cristales

Pexels

Baño de luna para recargar energía

Coloca un recipiente de agua bajo la luz de la luna de cosecha y déjalo reposar durante la noche. Al día siguiente, utiliza esa agua para un baño ritual: moja tus manos, rostro o agrégala a tu ducha. Este ritual simbólico ayudará a renovar energías y a continuar la temporada otoñal con fuerza y claridad.

ritual baño de luna.jpg

Ritual baño de luna

Pexels

La luna de cosecha es mucho más que un fenómeno astronómico: representa abundancia, gratitud y la oportunidad de tener nuevos comienzos. Al realizar estos rituales, no solo estarás sumándote a la tradición de quienes celebraban la cosecha, sino que también te ayudará a crear un espacio que te ayude a conectar con tus deseos, intenciones y manifestaciones. Este octubre deja que la luz de la luna llena te ilumine.

rituales luna llena temporada otoño
Lily Carmona
