Luna de Maíz 2025: 4 rituales sencillos para conectar con la energía de la abundancia y ser próspera

El 7 de septiembre no solo es una canción de la famosa agrupación de los 80, Mecano, es la fecha que debes anotar en tu calendario, pues el cielo se estará iluminando con la Luna de maíz, la primera luna llena del mes. Su nombre proviene de las culturas agrícolas que celebraban este momento como la época de la cosecha, tiempo que aprovechaban también para agradecer lo ofrecido por la tierra y pedir abundancia para los meses siguientes.

Hoy en día, su energía sigue siendo aprovechada por las personas que se rigen por el plano de la espiritualidad con el objetivo de conectar con la prosperidad, la gratitud y la renovación personal.

Si deseas abrirte a nuevas oportunidades y atraer la abundancia en todas sus formas: amor, salud, dinero o crecimiento personal, toma nota de estos rituales sencillos para que hagas esta luna llena.

Ritual de la gratitud

La Luna de maíz simboliza la cosecha de lo sembrado, por lo que es el momento ideal para hacer un ejercicio de gratitud. En un papel vas a escribir con una pluma aquello por lo que te sientes agradecida en este momento de tu vida. Cuando finalices, léelo en voz alta bajo la luz de la luna, visualizando que estás soltando estas frases para dar paso y espacio a aquello nuevo que está por llegar.

Ritual de gratitud. Pexels

Limpieza energética con agua y sal

Para este ritual vas a preparar un baño con agua tibia. Después de tu ducha convencional, disuelve sal marina en el agua tibia. Una vez disuelta, vas a verter sobre tu cuerpo el agua, al mismo tiempo que visualizas cómo aquello que te preocupa, pesa o te provoca malestar, se disuelve y se va con el agua. Este ritual ayuda a limpiar energías negativas y renovar la fuerza, permitiendo que abras espacio a que la abundancia fluya en tu vida.

Ritual de sal. Pexels

Ritual con semillas de maíz

El maíz es el símbolo representativo de esta luna, así que es el elemento por excelencia que te ayudará en tu ritual. En un frasco pequeño de vidrio vas a colocar algunos granos de maíz; mientras lo vas llenando, visualiza tus sueños y proyectos que deseas materializar en los próximos meses. Cuando hayas terminado, guarda el frasco en un lugar especial de tu hogar como recordatorio de que todo lo que se siembra tiene el poder de florecer.

Ritual de semillas. Pexels

Círculo de abundancia

Para este ritual vas a necesitar una vela dorada o amarilla; la vas a encender y colocar dentro de un círculo formado por monedas de la denominación que desees. Mientras la flama arde, repite esta afirmación: “La abundancia fluye hacia mí con facilidad”. Este sencillo ritual te ayudará a atraer la prosperidad material y ayudará a abrir los caminos para nuevas oportunidades laborales y económicas.

Ritual vela amarilla. Pexels

La Luna de maíz 2025 es una invitación a detener un ratito la vida, reflexionar y agradecer lo cosechado hasta este momento del año. Recuerda agradecer por todo, pues la prosperidad y la abundancia no solo se miden en bienes materiales, sino también en experiencias, relaciones y en bienestar personal. Aprovecha la energía de este evento astrológico y permite que la luz de la luna ilumine tu camino a la prosperidad.