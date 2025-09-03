Suscríbete
Horóscopos

Luna de Maíz 2025: 4 rituales sencillos para conectar con la energía de la abundancia y ser próspera

La primera luna llena de septiembre traerá consigo energía altamente poderosa, descubre cómo aprovechar su fuerza para tu beneficio.

September 02, 2025 • 
Lily Carmona
Luna de Maíz 2025 4 rituales sencillos para conectar con la energía de la abundancia y ser próspera.png

Realiza estos rituales sencillos para atraer la prosperidad en la luna llena.

Canva

El 7 de septiembre no solo es una canción de la famosa agrupación de los 80, Mecano, es la fecha que debes anotar en tu calendario, pues el cielo se estará iluminando con la Luna de maíz, la primera luna llena del mes. Su nombre proviene de las culturas agrícolas que celebraban este momento como la época de la cosecha, tiempo que aprovechaban también para agradecer lo ofrecido por la tierra y pedir abundancia para los meses siguientes.

Hoy en día, su energía sigue siendo aprovechada por las personas que se rigen por el plano de la espiritualidad con el objetivo de conectar con la prosperidad, la gratitud y la renovación personal.

Si deseas abrirte a nuevas oportunidades y atraer la abundancia en todas sus formas: amor, salud, dinero o crecimiento personal, toma nota de estos rituales sencillos para que hagas esta luna llena.

Ritual de la gratitud

La Luna de maíz simboliza la cosecha de lo sembrado, por lo que es el momento ideal para hacer un ejercicio de gratitud. En un papel vas a escribir con una pluma aquello por lo que te sientes agradecida en este momento de tu vida. Cuando finalices, léelo en voz alta bajo la luz de la luna, visualizando que estás soltando estas frases para dar paso y espacio a aquello nuevo que está por llegar.

pexels-ron-lach-10673246.jpg

Ritual de gratitud.

Pexels

Limpieza energética con agua y sal

Para este ritual vas a preparar un baño con agua tibia. Después de tu ducha convencional, disuelve sal marina en el agua tibia. Una vez disuelta, vas a verter sobre tu cuerpo el agua, al mismo tiempo que visualizas cómo aquello que te preocupa, pesa o te provoca malestar, se disuelve y se va con el agua. Este ritual ayuda a limpiar energías negativas y renovar la fuerza, permitiendo que abras espacio a que la abundancia fluya en tu vida.

pexels-sarah-chai-7263026.jpg

Ritual de sal.

Pexels

Ritual con semillas de maíz

El maíz es el símbolo representativo de esta luna, así que es el elemento por excelencia que te ayudará en tu ritual. En un frasco pequeño de vidrio vas a colocar algunos granos de maíz; mientras lo vas llenando, visualiza tus sueños y proyectos que deseas materializar en los próximos meses. Cuando hayas terminado, guarda el frasco en un lugar especial de tu hogar como recordatorio de que todo lo que se siembra tiene el poder de florecer.

pexels-jonathanborba-14321947.jpg

Ritual de semillas.

Pexels

Círculo de abundancia

Para este ritual vas a necesitar una vela dorada o amarilla; la vas a encender y colocar dentro de un círculo formado por monedas de la denominación que desees. Mientras la flama arde, repite esta afirmación: “La abundancia fluye hacia mí con facilidad”. Este sencillo ritual te ayudará a atraer la prosperidad material y ayudará a abrir los caminos para nuevas oportunidades laborales y económicas.

pexels-kristina-umaeva-43719487-7532460.jpg

Ritual vela amarilla.

Pexels

La Luna de maíz 2025 es una invitación a detener un ratito la vida, reflexionar y agradecer lo cosechado hasta este momento del año. Recuerda agradecer por todo, pues la prosperidad y la abundancia no solo se miden en bienes materiales, sino también en experiencias, relaciones y en bienestar personal. Aprovecha la energía de este evento astrológico y permite que la luz de la luna ilumine tu camino a la prosperidad.

No olvides leer:
outfits total white.jpeg
Moda
Descubre qué significa vestirse de blanco en Año Nuevo y por qué deberías comenzar a hacerlo
December 15, 2023
 · 
Shareni Pastrana
outfit-año-nuevo.jpg
Moda
¿Cómo estilizar correctamente tu vestido de Navidad para no pasar frío y potenciar tu encanto?
December 20, 2023
 · 
Shareni Pastrana

rituales luna llena
Lily Carmona
Relacionado
Selena Gomez explica su desaparición de las redes sociales
Belleza
Selena Gómez sorprende con su nuevo pelo castaño: elegante, natural y fácil de llevar a tus 40
September 02, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Los rumores eran ciertos ¡Sydney Sweeney y Scooter Braun sí estarían saliendo!.png
Entretenimiento
¿Los rumores eran ciertos? ¡Sydney Sweeney y Scooter Braun sí estarían saliendo!
September 02, 2025
 · 
Lily Carmona
Carlos III y Harry de Sussex
Realeza
Harry vuelve a Reino Unido sin Meghan Markle: ¿se acerca la reconciliación con Carlos III?
September 02, 2025
 · 
Lily Carmona
septiembre 2025 horoscopos .png
Horóscopos
Horóscopos de septiembre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)
September 02, 2025
 · 
Gabriela Santillán