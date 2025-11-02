Luna hoy: cómo aprovechar la energía de la luna creciente en la temporada de Escorpio

La fase de la luna creciente, cuando la luna va de “nueva” hacia “llena”, es un momento de expansión, impulso y crecimiento sutil. Cuando además el signo zodiacal que alberga esa luna es Escorpio, esa motivación adopta matices más profundos: introspección, deseo de cambio, conexión con lo oculto y transformación desde el interior. Con la luna en Escorpio somos invitados a mirar hacia adentro, a trabajar lo que ya ha comenzado y atrevernos a reconfigurar nuestra historia emocional.

¿Qué significa que la luna creciente esté en Escorpio?

Escorpio es un signo de agua fijo que tiene que ver con lo profundo, lo psíquico y lo que se esconde detrás de una máscara. Cuando la luna entra en fase creciente bajo esta vibración, se activa un ciclo de “crecimiento interior”. De acuerdo con especialistas en astrología, este tránsito favorece la profundización emocional, la necesidad de ver la verdad detrás de la apariencia y una mayor claridad para decidir qué queremos cultivar.

La luna creciente en Escorpio da pie a la superluna de noviembre. Pexels

En otras palabras, este es momento de plantar intenciones que requieran de coraje, autenticidad y voluntad de transformación. No es la típica fase ligera, sino que es el llamado hacia un crecimiento con sustancias, especialmente cuando la luna llena está cerca.

Cómo aprovechar la energía de la luna en tu vida diaria

A pesar de que la energía de la luna creciente va de salida y estamos por experimentar la influencia de la luna llena del 1 de noviembre, es importante saber cómo aprovechar estos fenómenos.

Durante las lunaciones es vital tener una intención consciente, es decir, que el deseo o meta que tengas en mente vaya más allá de la intención. Los rituales son otro método para aprovechar esta energía, y este período de lunas es el momento ideal para soltar lo antiguo. Aprovecha esta oportunidad para dedicar un momento a la introspección; la temporada de Escorpio nos invita a observarnos desde adentro para descubrir quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto nos ayudará a sembrar semillas que florecerán en el futuro, así que este es tu momento para intencionar y manifestar.

Intenciona y canaliza tu energía esta lunación. Pexels

Precauciones a considerar

Aunque la energía es potente, también puede sentirse intensa o incómoda si no se maneja con conciencia. Escorpio puede activar emociones profundas como los celos, el control e incluso el temor, y es vital reconocerlas en esta temporada que evitarlas. Este tránsito no invita a reprimirlas, sino a transformarlas desde la honestidad. Recuerda que las fases crecientes tienen un tiempo limitado, así que usar bien este periodo aprovechará mejor los efectos de la luna hacia lo que viene. Mantente centrada, anclada y abierta a lo que vaya a ocurrir.

La luna creciente en Escorpio es un poderoso aliado para quienes desean crecer desde lo auténtico, sanar desde lo profundo y desplegar una nueva versión de sí mismas. No es una energía liviana, pero sí tremendamente transformadora. Aprovecha este ciclo para sembrar con intención, soltar lo que ya no te sirve y prepararte para la siguiente lunación, que seguro ayudará a tu florecimiento personal.