Luna llena agosto 2025: ¿Qué signos del zodiaco encontrarán el amor?

La luna llena de agosto 2025, también conocida como Luna Esturión, no solo estará iluminando el cielo nocturno este viernes, sino que también llegará para activar energías que darán pie a vivir un momento de romance y tener conexiones profundas.

Estos signos del zodiaco serán alcanzados por la luz de luna, así que es mejor que estén listos para recibir esta energía y abrirse para vivir algo que podría cambiarles la vida para siempre.

Virgo: un amor que llegará para quedarse

El universo hará justicia y estará conspirando a tu favor, la luna llena de este viernes estará activando tus relaciones invitándote a decirle adiós a los miedos y a las exigencias excesivas (el universo sabes que eres medio especial). Es muy probable que este fin de semana encuentres a esa persona con la que compartas intereses y valores, alguien con quien puedas encontrar estabilidad y amor verdadero. Deseamos que así sea.

Tauro: química y pasión instantáneas

Querida tauro, la energía lunar va a encender tu lado más sensual este fin de semana. Un encuentro inesperado podría generar en ti y esa persona especial una atracción instantánea. Ojito, no se trata de una atracción únicamente física, esta conexión emocional, real e intensa que te hará sentir que por fin alguien te comprende de verdad. Ya te mereces un amor bonito.

Leo: romance bajo los reflectores

Esta es tu season querida Leo y el regalo del universo para ti es la energía de la luna. Esta fase te va a poner en el centro de todas las miradas y ¿adivina quién te va a encontrar bajo esta luz que estarás irradiando? Ojito con los eventos a los que asistas, pues es muy probable que tu amor nazca en un evento social o un viaje. Decretamos que sea el indicado.

Estos son los signos que van a encontrar el amor esta luna llena de agosto. Pexels

Escorpio: encuentro de almas

La luna sabe que llevas mucho tiempo solita y esperando que alguien decente toque a tu puerta, es por eso que en esta fase te dará su luz para que la magia te encuentre y puedas vivir esa conexión que tanto deseas. Es muy probable que cuando conectes con esta persona sepas que es a quien llevabas mucho tiempo buscando.

Capricornio: un amor que construye un futuro

Ay Capri, esta luna llena va a traer para ti la oportunidad de conocer a alguien con quien compartas metas, sueños y un plan de vida. Pon atención a lo que te decimos, pues este no será un romance fugaz, es un romance bonito, una relación muy potencial y comprometida, de esas que son para envejecer juntos. Te deseamos todo lo mágico del mundo.

La luna llena de agosto 2025 abre un portal de muchas oportunidades para el amor, sí para todos los signos zodiacales, pero especialmente para los que estarán bajo su luz protectora. Deja que la energía fluya y lo que está destinado a pasar ocurra. Te enviamos toda la buena vibra y deseos de que vivas la mejor etapa de tu vida y antes de irte, dinos que tu signo del zodiaco apareció en la lista.