Mercurio retrógrado 2025: lo que tu signo zodiacal debe saber antes de que comience y no le tengas miedo

Cada cierto tiempo, el planeta de la comunicación y los viajes parece moverse hacia atrás en el cielo. Este fenómeno, conocido como Mercurio retrógrado, no es un presagio negativo, como solemos creer. Todo lo contrario, es una invitación del universo a pausar, revisar y replantearnos cosas de nuestra vida.

En 2025, este fenómeno ocurrirá del 9 al 12 de noviembre, un período corto, pero intenso que cerrará el ciclo astrológico del año con un llamado al equilibrio interior.

Durante esos días, la energía de Mercurio nos empujará a mirar hacia adentro, a reconectar con nuestras palabras, emociones y decisiones pasadas. Y aunque pueden presentarse pequeños contratiempos, también es una oportunidad para sanar vínculos y limpiar lo que ya no fluye.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries: Tu fuego interior estará más sensible que de costumbre. Este tránsito te invita a bajar el ritmo y escuchar antes de actuar.

Leo: Evita lanzarte a nuevos compromisos profesionales. Es momento de replantear tu rumbo con serenidad, ¡y sin ego!

Sagitario: La impaciencia será tu desafío. Aprovecha para revaluar metas y no forzar lo que aún no está listo.

Tauro CSA Images/Getty Images/CSA Images RF

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro: La estabilidad será tu refugio; usa estos días para reordenar finanzas y cuidar tu cuerpo, tu templo.

Virgo: Al ser también regido por Mercurio, sentirás un deseo muy profundo de limpiar, ordenar y sacar lo que ya no te sirve. Si algo ya no vibra contigo, déjalo ir.

Capricornio: Tu disciplina te protege, pero este tránsito te pedirá flexibilidad. No todo debe ser perfecto; a veces el aprendizaje llega del error.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis: Tu planeta regente es Mercurio, por eso sentirás la energía más fuerte. No temas, tus ideas pueden florecer si las organizas con paciencia.

Libra: El tránsito tocará tu área de relaciones. No se trata de rupturas, sino de revisar los equilibrios y volver a lo esencial: respeto y armonía.

Acuario: El universo te pide silencio mental. Apaga el ruido digital y dedica tiempo a la reflexión creativa.

Sagitario. CSA Images/Getty Images/CSA Images RF

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer: Este breve retroceso tocará tus emociones. Revisa los lazos afectivos y confía en tu intuición antes de tomar decisiones sentimentales.

Escorpio: Justo antes de tu temporada, este movimiento te ayudará a cerrar heridas. Aceptar lo que no puedes controlar será tu mayor poder.

Piscis: Este Mercurio retrógrado será amable contigo; las emociones fluirán si las canalizas en arte, así que ponte a escribir, dibujar o meditar.

Más que temerle, Mercurio retrógrado es una pausa cósmica. Un momento para dejar que la vida se acomode por sí sola y para reconectar con tus intenciones más sinceras. Si mantienes la calma y escuchas tus propias señales, esta energía será profundamente reveladora.

Así que del 9 al 12 de noviembre no huyas de Mercurio y aprovecha la energía que le traerá cosas positivas a tu signo zodiacal.