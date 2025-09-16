Rituales de otoño: qué hacer para atraer abundancia y bienestar durante este solsticio de otoño 2025

El solsticio de otoño 2025 llega oficialmente el próximo 22 de septiembre y con él la invitación a cerrar etapas para abrirnos a nuevas oportunidades. Este cambio de estación siempre ha estado asociado y vinculado al tiempo de renovación, por el tiempo de la cosecha y el equilibrio entre la luz y la oscuridad; es por ello que es el momento perfecto para apostar por nuestro bienestar y trabajar nuestra parte espiritual.

En esta temporada, muchas personas aprovechan la energía del equinoccio para realizar rituales que les permitan atraer cosas como el amor, la serenidad, los nuevos comienzos, el bienestar y, por supuesto, la prosperidad. No se trata de realizar prácticas complejas, sino de tener gestos simbólicos que nos ayuden a conectar con la naturaleza y alinearnos con nuestras intenciones.

Estos son algunos rituales fáciles de realizar desde la comodidad de tu hogar para aprovechar al máximo la energía del otoño.

Limpieza energética

El primer paso para abrir espacio a lo nuevo es dejar atrás lo que ya no necesitamos. Barrer, organizar y ventilar la casa ayuda a mover la energía estancada. Para potenciar este ritual, puedes colocar un recipiente con agua y sal marina en una esquina de la sala para purificar el ambiente; recuerda, una vez pasadas 24 horas, tendrás que cambiar esta agua.

Ritual de limpieza. Pexels

Ritual de agradecimiento

No hay poder más grande en esta vida que la gratitud, así que este solsticio apuesta por dar gracias por todo encendiendo una vela naranja o dorada. Mientras la flama danza y arde, piensa en todo lo que lograste durante lo que va del año y da las gracias por ello. Este ritual ayuda a cerrar ciclos y atraer prosperidad a los nuevos proyectos.

Ritual con velas. Pexels

Ritual de la abundancia

Las frutas de temporada como las manzanas, la granada o las calabazas simbolizan fertilidad y abundancia. Coloca en un cuenco estos frutos para decorar tu mesa junto con semillas de girasol o calabaza como ofrenda a la naturaleza, siempre invitando a que la prosperidad llegue a tu vida y la de tu familia.

La fruta como ofrenda es un excelente ritual. Pexels

Conexión con la naturaleza

Dar un paseo al aire libre durante el solsticio de otoño ayudará a que te sientas bien y activa. Durante este recorrido, junta alguna hojarasca, llévala a casa y escribe en ella lo que deseas dejar atrás. Después, quémalas con cuidado en un recipiente blanco, simbolizando el cierre de ciclos y la bienvenida a nuevas oportunidades.

Ritual para agradecer. Pexels

Ritual con meditación

El equinoccio representa el balance entre la luz y la oscuridad, por eso es el momento ideal para meditar. Siéntate en silencio, respira profundamente y visualiza ese balance que quieres lograr con tu vida: un empleo que te permita vivir desahogadamente, descanso, dar y recibir, metas y emociones. La energía del equinoccio te dará el regalo de cumplir lo que deseas encontrar.

Ritual de meditación. Pexels

El solsticio de otoño 2025 no solo es un fenómeno astronómico, es también el recordatorio de que todo en esta vida tiene ciclos. Estos rituales sencillos y simbólicos te ayudarán a aprovechar su energía para llevar abundancia y prosperidad a tu vida.