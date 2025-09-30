Superluna 7 de octubre 2025: cómo afectará a tu signo zodiacal la “luna del cazador”

Atención al cielo el próximo 7 de octubre de 2025, pues ocurrirá la superluna del cazador y es el momento perfecto para conectar con la energía, aprovechar la magia y ayudarnos a materializar nuestros sueños.

Esta luna recibe este nombre porque marca el momento en que, en la antigüedad, nuestros ancestros se preparaban para la caza de invierno, aprovechando la brillante luz lunar. Esta será la primera luna llena de otoño, el momento perfecto para conectar con nuestras emociones y poner mayor atención a ciertos aspectos para mejorarlos, todo de acuerdo a nuestro signo zodiacal.

Aries

Sentirás un impulso extra de energía y determinación. Esta superluna ilumina tu deseo de tomar la iniciativa y atreverte a dar ese paso pendiente, ya sea en el trabajo o en temas de amor. Deja de darle vueltas a las cosas y ¡toma acción!

Tauro

Querida Tauro, esta superluna, tu interior será la prioridad número uno. Este es el momento de escuchar a tu cuerpo y establecer límites. Enfócate en aquellas rutinas que te brinden estabilidad emocional y salud física y espiritual.

Géminis

Tu vida social se activa esta luna llena. Reencuentros inesperados y conversaciones reveladoras pueden cambiar tu forma de ver una relación que se convertirá en algo importante.

Cáncer

Estimada Cáncer, la superluna tocará el plano de lo profesional para ti. Puede que surja un nuevo proyecto o reconocimiento, así que sí, aquel empleo, oportunidad laboral que estabas esperando llegará a ti con esta energía. Eso sí, ten cuidado de no llevar a casa las tensiones del empleo; eso te dará paz en tu ambiente seguro.

Leo

Es un buen momento para explorar, aprender o planear un viaje. La “luna del cazador” te invita a salir de la rutina y ampliar tus horizontes llenándote de experiencias únicas y muy enriquecedoras. Ponle pausa a tus actividades diarias y date ese respiro que llevas tanto tiempo deseando tomar.

Virgo

Acabas de vivir una etapa importante; es por ello que esta superluna activará en ti tu lado más profundo e intuitivo. Una revelación que ocurra en estos días puede ayudarte a cerrar ciclos y dejar atrás algo que ya no estaba sumando a tu vida: libera.

Libra

Con la superluna iluminando el plano de tus relaciones, esta energía te llevará a centrar tu atención a meditar en cómo estás compartiendo tu tiempo y energía. No todo mundo valora la genialidad de tu alma; dale prioridad a las relaciones que sabes que vale la pena salvar. Este momento será favorecedor para llegar a acuerdos, reconciliaciones o decisiones importantes (especialmente en el ámbito de la pareja).

Tu signo zodiacal puede aprovechar la energía de la superluna de octubre. Pexels

Escorpio

Tu día a día se verá agitado durante la semana de la superluna, pero también será un tiempo muy productivo. Es buen momento para organizarte, retomar hábitos que ya habías perdido y que son saludables, así que aprovecha la ocasión para ponerle orden a tu entorno y a tu vida.

Sagitario

La creatividad fluye. Si estabas buscando inspiración, la encontrarás en este período. También será un momento adecuado para dejarte llevar por el impulso del romance o para hacer planes divertidos con tus amigas, si no estás en mood de encontrar el amor.

Capricornus

La superluna activará tu lado familiar. Puede ser un buen momento para reconectar con tus seres queridos y hacer cambios en tu hogar. Si hay tensiones con algún miembro, aprovecha la superluna para tener una conversación con el fin de arreglar y unir vínculos.

Acuario

Este día tu comunicación estará a tope. Las ideas fluirán por sí solas y de forma sencilla encontrarás las palabras correctas para expresar lo que sientes o deseas. Este momento es ideal para cerrar contratos, para negociar o incluso, si tu lado creativo desea salir, para crear escritos épicos.

Piscis

Se ilumina tu zona de recursos, es decir, ¡hola, señor dinero! Este momento es bueno para reflexionar sobre cómo manejas tus finanzas; ojito aquí, el que te caiga un dinerito extra no es para que despilfarres y gastes de forma irresponsable; aprovecha esta oportunidad financiera para ahorrar.

La superluna de este 7 de octubre, también conocida como la “luna del cazador”, llega con la energía suficiente para influir sobre nuestro signo zodiacal de forma positiva. No dejes pasar este evento astronómico cargado de magia e intención y deja que la luz de la luna te guíe hacia decisiones más conscientes.