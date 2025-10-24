Transformación y nuevos comienzos: Así influirá el paso del cometa Lemmon a estos signos del zodiaco

Este octubre y noviembre de 2025, el cielo ofrece un espectáculo único: el cometa Lemmon, un visitante milenario que, según la astronomía, no volverá a situarse tan cerca de la Tierra en más de un siglo. Más allá del asombro científico, para la astrología representa un momento ideal de transformación, cierre de ciclos y empoderamiento interior. Descubre cómo esta energía cósmica resonará de forma especial en algunos de los signos del zodiaco, aquellos que están listos para una nueva etapa de vida.

¿Qué simboliza el paso de un cometa en astrología?

En astrología, los cometas se asocian a lo inesperado, al despertar interno y a la activación de posibles potenciales que tenemos dormidos en nuestro interior. Aunque no forman parte de la tradición clásica como planetas o asteroides, muchos astrólogos relacionan su tránsito con momentos de catarsis o “inicios de capítulo”. En el caso del cometa Lemmon, que alcanzó su aproximación máxima a la Tierra el pasado 21 de octubre, su llegada marca un momento energético importante y simbólico: ruptura con lo antiguo y apertura hacia nuevos horizontes.

Los signos que más se van a beneficiar

Aries: Para este signo de fuego, el cometa impulsa una liberación de presiones antiguas. Puede ser el momento clave para renovar proyectos profesionales o adoptar un nuevo lenguaje de liderazgo con menos desgaste. Créete el momento, pues eres capaz de hacerlo.

Cáncer: El paso de Lemmon activa temas en el hogar, raíces y seguridad emocional. Esta energía les dará un impulso hacia la autonomía afectiva y el valor de poner límites. “Hasta aquí”, será tu nuevo mantra y esto será vital para que crezcas.

Acuario: Tu mirada visionaria se activará con esta energía y te llevará a lugares que potencien tu talento. Este tránsito también te invita a apostar por causas, ideas o estructuras que trascienden lo personal y expanden tu sentido de “qué legado dejar”. Ojo, no te presiones con el ideal de éxito; tu personalidad y sabiduría son suficientes para dejar huella a tu paso.

Cómo aprovechar esta energía para un nuevo comienzo

Para sacarle el mejor partido a la influencia simbólica del cometa, se recomienda dedicar unos minutos al día para visualizar qué viejos patrones estás lista para abandonar. Puedes realizar algunos rituales como practicar una lista de intenciones para, energéticamente, tener la intención de alcanzar ciertas metas.

Aunque el cometa se viva como un espectáculo externo, a nivel de energía la manifestación de este acontecimiento se verá desde el interior; es dentro de ti donde se gestará la intención de cambio y en tus manos estará lograr hacer que lo que quieres que suceda se cumpla.

La visita del cometa Lemmon es más que una imagen hermosa en el cielo; representa la invitación cósmica del universo para transformar y hacer un cambio. Aunque tu signo del zodiaco se ve directamente influenciado por la energía de este cometa, no quiere decir que el resto estén exentos de aprovechar los beneficios de su paso. Aprovecha y dale la bienvenida a tu crecimiento personal.