Venus en Capricornio: el tránsito que marcará tu vida amorosa en 2026, signo por signo

Del 24 de diciembre al 20 de enero, Venus, planeta del amor, las relaciones y el dinero, transitará por Capricornio, un signo que valora la estructura y el orden, dando lugar a una energía ideal para construir vínculos más conscientes, estables y emocionalmente maduros.

Luego de semanas de gastos impulsivos y romances donde se idealiza a la persona amada, este tránsito ocurre para poner orden a todo ese desorden emocional, para tomar decisiones más conscientes.

Cómo te impacta Venus en Capricornio según tu signo del zodiaco

Aunque Venus también es el planeta del dinero, son las relaciones sentimentales las que se verán más afectadas con este tránsito.

Aries

Desde el 24 de diciembre, dejas de invertir energía en vínculos sin rumbo y priorizas relaciones que avancen, si estás en pareja, surgen conversaciones honestas sobre compromiso y planes reales; si algo no funciona, se hace evidente,

Tauro

Venus en Capricornio actúa como un aliado natural, pues te da calma, claridad y estabilidad emocional. Si estás en pareja, se fortalecen los vínculos con bases firmes y favorece conversaciones sobre futuro, convivencia y proyectos en común, dando paso a una relación más sólida y confiable.

Géminis

El amor te enfrenta a la necesidad de madurar, tus relaciones se vuelven más profundas y serias, y en pareja surgen conversaciones clave sobre compromiso, confianza y responsabilidad emocional que ya no pueden postergarse.

Cáncer

Venus en Capricornio pone el foco en tus relaciones más importantes y te lleva a mirarlas con mayor claridad y sin tanta fantasía, pues se trata de una etapa donde los vínculos se consolidan con compromisos reales o dejan ver aquello que ya no sostiene la relación, ¡no hay medias tintas!

Leo

Durante este tránsito, el amor se vuelve más realista y honesto, pues vas a priorizar los hechos sobre el drama, y aunque al principio puede parecer frío, en realidad aporta seguridad y solidez a las relaciones auténticas.

Cómo te impacta Venus en Capricornio según tu signo del zodiaco Getty Images

Virgo

En el amor, por fin te sientes más tranquila y emocionalmente clara, pues tu relación finalmente encontrará la estabilidad que tanto estabas pidiendo, será mutuo y con planes en común. No será un romance apasionado, pero sí sólido y confiable.

Libra

El amor te pide honestidad, tendrás que revisar las bases de tus relaciones para saber si las bases son sólidas y los proyectos de vida a futuro están alineados, no se trata de un momento romántico, pero sí de muchas revelaciones donde las relaciones se pueden fortalecer o terminar.

Escorpio

Es momento de abordar tus relaciones con madurez, comunicándote con conciencia y dejando de lado los dramas innecesarios. Si tu vínculo es sólido, este será un año en el que puede evolucionar y fortalecerse desde la honestidad.

Sagitario

Venus en Capricornio te hace aterrizar en el amor: pasas de la emoción a la evaluación real, revisando si la relación acompaña tus objetivos y ajustando expectativas y compromisos, sin necesidad de terminar.

Capricornio

Con Venus en tu signo, te vuelves más consciente de tu valor y lo que mereces en el amor. Asumes un rol activo, marcas límites claros y defines el rumbo de la relación, sin tolerar ambigüedad ni falta de compromiso.

Acuario

Este tránsito te invita a la introspección en el amor, pues te sentirás más reservada y selectiva, buscando momentos de silencio y reflexión para comprender tus verdaderos sentimientos.

Piscis

Este tránsito te ayuda a dar orden a la confusión emocional, finalmente querrás definir roles, expectativas y compromisos, no con frialdad, sino para sentir seguridad y conexión real.

