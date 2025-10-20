La infanta Sofía lleva el look más fresco y elegante que debes llevar a la oficina este otoño

Luego de cumplir la mayoría de edad, la infanta Sofía ha tomado mayor protagonismo en los eventos reales de la monarquía española, el pasado 12 de octubre asistió por primera vez en el Día de la Hispanidad junto a sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe VI, y su hermana mayor, la princesa Leonor.

Sin embargo, Sofía ha captado las miradas tras su visita al Palacio de Belém para reunirse con Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, donde lució un estilismo elegante y sobrio.

El look de la infanta Sofía en el Palacio de Belém

Para la ocasión, la hija de Doña Letizia y el rey Felipe VI, ha elegido un look sobrio, pero lleno de frescura y elegancia que va perfecto con la temporada otoñal, en uno de sus momentos más diplomáticos.

Con un toque muy moderno y juvenil, Sofía lució una americana en color granate que combinó con un top blanco y un pantalón recto del mismo color con el bajo desilachado para un toque juvenil y moderno, una combinación sencilla pero impecable con la que reafirma su gusto por las líneas limpias y los contrastes discretos.

Look de la infanta Sofía en Portugal Instagram/@casareal.es

Sofía complementó su estilismo con unos salones del mismo tono que la chaqueta, logrando una perfecta armonía que resalta su silueta y que deja claro su compromiso institucional.

La hermana de la princesa Leonor también llevó su melena suelta con ligeras ondas y un maquillaje muy natural, con piel luminosa y labios rosados.

Look de la infanta Sofía en Portugal Instagram/@casareal.es

La vida de la infanta Sofía en Portugal

La reunión de Sofía con el presidente de Portugal, fue una manera de afianzar lazos de amistad, pues cabe recordar que se encuentra cursando sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en el Forward College.

De esta forma, Sofía da un paso en su camino institucional con gracia y elegancia, demostrando que a su corta edad ya está preparada para tener mayores responsabilidades reales.

