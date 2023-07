Estas royals se sumaron al furor de Barbie llevando los mejores looks en rosa

Si aún no te has sumado a la tendencia Barbiecore, ¿qué esperas? Para inspirar tus mejores looks recopilamos los outfits rosa de las royals y te explicamos las claves del éxito de sus atuendos, ¿cuál es tu favorito?

Beatrice Borromeo

La aristócrata italiana de la Casa de Borromeo, de 37 años, esposa de Pierre Casiraghi, asistió al desfile de la colección pre-fall 2023 de Dior en un fabuloso coordinado fucsia.

Tip: Para no lucir como muñeca de tamaño real, opta por prendas separadas a la medida.

Victoria Federica De Marichalar

La segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, de 22 años, se ha posicionado en la lista de las royals con mejor estilo. Su look es obra de Claro Couture.

Tip: Si deseas lograr un look de mayor impacto, combina piezas de texturas contrastantes.

Amalia de Holanda

La hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, de 19 años, es la heredera al trono de los Países Bajos. La princesa coordinó su outfit rosa Barbie con un bolso verde de Jacquemus.

Tip: Confronta lo dulce del color con un atuendo de corte sastre, formal e imponente.

Victoria de Suecia

La princesa heredera de Suecia es la hija mayor de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia, tiene 45 años y suele vestir en tonalidades neutras y sobrias. Por eso nos sorprendió su look en la ceremonia previa a la coronación del rey Carlos III.

Tip: Coordínalo con accesorios de la misma familia cromática: palo de rosa o fucsia.

Sofía de Borbón

La infanta de España (16 años), segunda en la línea de sucesión al trono español, ha ido dejando los vestidos de corte infantil y clásico, para adoptar una imagen más juvenil y en tendencia. ¿Para muestra? El mono rosa que usó hace un par de semanas, obra de la firma Cayro Woman.

Tip: Como alternativa al clásico vestido rosa, ¿qué tal llevarlo en un moderno jumpsuit?

Kate Middleton

La princesa de Gales (44 años), miembro destacado de la familia real británica, sabe cómo hacer de su atuendo un motivo de conversación. Por eso, el color rosa no podría estar ausente en su guardarropa de la temporada.

Tip: Para un look de día, opta por un vestido con plisados o encajes, y complementa con accesorios minimalistas.